Deventer krijgt met 'De Kien' een unieke stadscampus

De ambitie is groot, binnen een jaar of tien moet Deventer met 'De Kien' zichzelf op de kaart zetten voor 'nieuw en jong arbeidspotentieel.' Volgens wethouder Grijsen belangrijk om de stad ook in de toekomst economisch gezond te houden. Naar verwachting wordt er in die periode zo'n 80 tot 100 miljoen euro in het gebied geïnvesteerd door zowel bedrijven als gemeente.

'Kien' is slim

De Kien is gekozen omdat 'kien' het (Sallands) woord is voor 'slim', het soort mensen dat moet worden aangetrokken. Daarnaast klinkt het internodiaal als 'ceen' dat min of meer hetzelfde zou betekenen als 'slim'.

Bedrijven en scholen werken samen in campus

Een groot aantal bedrijven en instellingen rondom het station en langs de Handelskade doet mee met het initiatief. Zo is IT-bedrijf Topicus sowieso al bezig met het ontwikkelen van de eigen 'Topicus campus' rondom het station, en dat wordt dan onderdeel van het grotere geheel. Langs de Handelskade doen de ingenieursbureaus Tauw en Witteveen+Bos mee, en ook Hogeschool Saxion en ROC Aventus voegen zich in de ontwikkeling. Ook de schouwburg doet mee door bijvoorbeeld congressen te organiseren.

'De Kien' moet stad aantrekkelijk houden

De 'stadscampus' moet attractief worden voor jonge mensen om te wonen, werken, leren en recreëren. Door ze 'loopbaanperspectief' te bieden wordt gepoogd ze langer aan de stad vast te houden. Daarnaast zeggen bedrijven als Tauw, Witteveen+Bos en Topicus dat er steeds meer overlap zit in het werk van hun civiele- en IT-ingenieurs, waardoor van baan switchen in de stad steeds makkelijker wordt. Deze informatie- en kennisindustrie in heel Deventer is goed voor meer dan 20% van de banen in de gemeente.

Onderwijs doet volop mee

Tevens heeft Deventer met een vestiging van Saxion en Aventus twee onderwijsinstellingen in huis die zich met opleidingen en onderzoek richten op de vakgebieden IT, technologie en research. De scholen werken aan nieuwe opleidingen, zoals een nieuwe masteropleiding ICT Software Engineering die invulling moet geven aan de grote behoefte aan ICT-ers die de vertaalslag kunnen maken van ontwerp naar praktijk.

