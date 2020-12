Startende horecaondernemer radeloos zonder coronasteun, wethouder Raalte vraagt hulp kabinet

Omdat hij dit jaar een onderneming startte, heeft hij geen recht op coronasteun van de overheid. Wethouder Dennis Melenhorst vraagt om hulp van het kabinet.

"Hier heb ik al die jaren zo hard voor gewerkt, dat valt weg. Ik weet het ook niet meer," vertelt Van Dam achter de bar van zijn Veldhoek in Heino.

Zijn droom zou op 1 april van dit jaar in vervulling gaan. Tien jaar lang hard werken, keihard sparen, en eindelijk kreeg Wilco de sleutel van zijn eigen horecagelegenheid. Twee weken voor de overnamedatum brak de coronacrisis uit: alle horeca moest dicht.

'Tussen wal en schip'

Gelukkig kwam er een flink steunpakket van de overheid. Steun voor het bedrijf van Wilco, die kwam er niet. Hij valt buiten alle regelingen, omdat hij startend ondernemer is. Om in aanmerking te komen voor overheidssteun, moet Wilco de cijfers van vorig jaar laten zien. Maar Van Dam is startend ondernemer, hij heeft helemaal geen cijfers van vorig jaar, want toen had hij nog geen onderneming.

En omdat hij geen cijfers over 2019 kan laten zien, komt hij voor geen enkele steunmaatregel in aanmerking. Het lijkt een typisch gevalletje 'tussen wal en schip'. Maar ondertussen is de ondernemer de wanhoop nabij, want het water staat hem aan de lippen.

'In februari geen Veldhoek meer?'

"Als ik nu geen actie onderneem, ben ik gewoon kapot", vertelt Van Dam eerlijk. "Ik hou het vol tot eind januari, begin februari en daarna bestaat mijn bedrijf niet meer. Dan heb ik een hele grote restschuld waar ik de rest van mijn leven aan vast zit. Dan mag ik zelf de bijstand in, dan zal schuldsanering volgen. Een heel traject waar je op 29-jarige leeftijd niet op zit te wachten."

Wilco van Dam van De Veldhoek in Heino (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

"Voordat de lockdown begon was het een gezond bedrijf. Ik had buffers staan, het bedrijf liep goed, de cijfers waren goed. Eigenlijk zit er heel veel toekomstperspectief in. Doordat ik niet voor steun in aanmerking kom, zie ik het nu allemaal verdwijnen. Het kan zo zijn dat er in februari geen Veldhoek meer is."

'Uitermate kwetsbare groep ondernemers'

Raalter wethouder Dennis Melenhorst is erg geschrokken van de situatie waarin de nieuwe uitbater van De Veldhoek verkeert. Hij roept het kabinet op om snel hulp te bieden.

"We hebben het over een uitermate kwetsbare groep ondernemers die net is gestart, echt minder vet op de botten heeft en in zo'n kwetsbare positie is. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat het niet mogelijk is om vanuit het Rijk een apart steunpakket voor deze groep starters te ontwikkelen."

De wethouder liet zelf ook uitzoeken of zijn gemeente meer steun aan deze groep ondernemers kan bieden. "We hebben een aantal regelingen, bijvoorbeeld het niet heffen van precario (terrasbelasting, red), het terrasseizoen verruimen, terrassen verruimen in fysieke zin. Dat zijn allemaal zaken die we als gemeente kunnen doen. En dat hebben we ook gedaan."

'Echt het maximale'

"Na het verhaal van Wilco heb ik ook nog contact gezocht met Koninklijke Horeca Nederland om te vragen of er zaken zijn die wij als gemeente nog aanvullend kunnen doen voor deze ondernemers", vertelt Melenhorst. "Maar ik hoorde dat dit echt het maximale was."

"Vervolgens laat je het verhaal van Wilco eens op je inwerken. Dan komt er een soort gevoel van: hier moeten we echt iets mee. Al is mijn rol klein, ik ga naast hem staan."

We hebben een probleem, echt een extreem probleem Dennis Melenhorst, wethouder Raalte

Een van de redenen waarom het Rijk nog geen steunpakket voor ondernemers als Wilco heeft, is dat een regeling als deze erg fraudegevoelig zou zijn. Dat irriteert de wethouder: "Daar word ik wat kribbig van. We hebben in elke sector altijd rotte appels, maar dat is altijd een minimaal percentage. Je kunt geen etiket plakken op mensen als potentiële fraudeurs. Daar word ik wat onrustig van. Dat moet volgens mij omgedraaid zijn. We hebben een probleem, echt een extreem probleem."



Wethouder Dennis Melenhorst (Foto: RTV Oost )



"Voor deze groep ondernemers moet er gewoon een oplossing komen. Ik denk dat er bij de ministeries honderden, duizenden knappe koppen werken, om een apart steunpakket voor deze ondernemers te ontwikkelen."