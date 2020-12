Twente waarschuwt carbidschieters: meld je, anders riskeer je een boete

In tegenstelling tot Zwolle mag carbidschieten in Twente dit jaar doorgaan. Maar dan wel onder strikte regels. Zo mag er alleen geschoten worden tussen 10.00 en 16.00 uur, is er een meldingsplicht en zijn bussen van maximaal 30 liter toegestaan.

"We hebben als gezamenlijke Twentse gemeenten gezegd: jullie kunnen carbidschieten, maar doe dat buiten de bebouwde kom, meld je aan en doe het tot maximaal vier uur 's middags. Als we dat weten, dan kunnen we altijd nog even gaan controleren of mensen zich aan de regels houden", zegt Sander Schelberg namens de Veiligheidsregio Twente.

Boete

Carbidschieters die zich niet vooraf aanmelden of andere regels overtreden, kunnen volgens Schelberg een boete verwachten. De boete voor het overtreden van de coronaregels bedraagt 95 euro.

De politie en boa's zullen handhaven, belooft Schelberg, onder meer door op oudejaarsdag door het buitengebied te rijden.

Regels

De belangrijkste regels voor carbidschieters in Twente:

1. Carbidschieten mag alleen tussen 10:00 en 16:00 uur;

2. Schieten met bussen van maximaal 30 liter;

3. Er is een meldingsplicht per locatie;

4. Er mogen geen tenten opgezet worden;

5. Biertappen en andere vormen van alcohol zijn verboden;

6. Er moet een locatieverantwoordelijke zijn, die aanspreekbaar is op de locatie;

7. Maximaal vier personen bij elkaar;

8. Carbidschieten mag alleen buiten de bebouwde kom;

9. Alle bestaande coronamaatregelen moet worden opgevolgd.

De Carbidmeisters uit Lemele geven tips om veilig te knallen: