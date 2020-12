Ben jij beginnend carbidknaller? BOCK-campagne leert je veilig schieten

'Mede vanwege het coronavirus kan het carbidschieten dit jaar rekenen op extra veel aandacht. Het is echter niet voor beginners en ‘amateurs’. Je moet goed weten wat je doet wanneer je met gas en vuur aan de slag gaat. Daarom is de veiligheidscampagne rondom carbidschieten eind 2020 belangrijker dan ooit: hoe voorkom je dat er ongelukken gebeuren en doe je recht aan deze mooie traditie? Het antwoord daarop is de BOCK', schrijven de veiligheidsregio's.

Carbidverkoper Bram Buijert uit IJsselmuiden geeft vijf tips:

Bewust Oplettende Carbid Knaller

De campagne moet gebruikers van carbid bewust maken van de risico's die aan het carbidschieten kleven. Er wordt ingezet op een BOCK, een Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dat is een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips.

'En dat niet alleen. Want de BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen, houdt anderhalve meter afstand en zorgt ervoor dat de grootte van de groep klopt met de coronaregels. Zo houden we oog voor de gezondheid tijdens en ná de jaarwisseling', vervolgen de veiligheidsregio's.

Vijf tips

De campagne geeft carbidschieters vijf tips mee, om veilig het nieuwe jaar in te luiden.

Bereid je goed voor. En informeer tijdig bij je gemeente naar de voorwaarden en vergunningen. Bescherm jezelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril. Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan. Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet achteruit kan schieten. Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is.

Toch is het ook met deze tips niet overal in Overijssel mogelijk om carbid te schieten. Zo heeft Zwolle al een algeheel verbod afgekondigd en verschillen per gemeente de regels omtrent het schieten van carbid. Ook is het in veel gemeenten verplicht om je aan te melden als je carbid gaat schieten.

De BOCK-campagne werd in 2015 geïntroduceerd en is een campagne van Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis - hét brandwondencentrum voor Noord- en Oost Nederland, Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en wordt ondersteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting en door vele gemeenten, GGD’en en particuliere initiatieven in Nederland.

Twee weken geleden nam verslaggever Elisabeth al de proef op de som.