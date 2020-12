Verwarde vrouw terroriseert al jaren haar buren in Nieuwleusen, Woonstichting eist dat ze vertrekt

Ze zit er rustig bij in de rechtszaal, mevrouw H. uit Nieuwleusen. Ze heeft geen advocaat, en de stukken en dagvaarding heeft ze ook niet gelezen. Ze ziet zichzelf dan ook niet als dader, maar als slachtoffer. Het zouden juist de buren zijn die haar lastigvallen.

'Schieten met straling'

"De buurman stuurt heel veel straling mijn kant op", betoogt H. kalm. "Daardoor slaap ik niet 's nachts. Hij schiet de straling door mijn huis, mijn koelkast en laptop raken erdoor oververhit. Ik word alle dagen beschoten met elektriciteit, dat trek ik niet meer."

De vrouw voelt zich bedreigd door de straling en belt daarom tientallen keren per maand de politie: "De politie kan de straling uit mijn woning houden, soms doen ze dat ook, soms weigeren ze dat". Ze vindt het niet meer dan logisch dat ze dan op de ramen gaat bonken en lawaai maakt om daarmee de straling te stoppen.

Andere werkelijkheid

De vrouw lijkt zich van geen kwaad bewust als de rechter haar voorhoudt welke problemen de buren ervaren. In haar werkelijkheid zijn het toch echt de bewoners van haar straat die haar te lijf gaan met straling en beschieten met hun mobiele telefoons.

De frustratie bij de buren loopt inmiddels flink op. De naaste buurman bij wie ze vaak op de deuren en ramen bonkt heeft inmiddels zelf psychische klachten en slaapt tijdelijk bij vrienden of in een vakantiehuisje.

Ook durven sommige bewoners hun kinderen niet meer buiten te laten spelen, omdat de vrouw soms 'angstaanjagend' op hen overkomt.

Hulpverlening

De problemen met de vrouw begonnen in 2015 en zijn in de loop van de jaren steeds erger geworden. Het wijkteam, de politie en woningstichting hebben geprobeerd hulpverlening voor de vrouw op gang te brengen.

H. wil daar niet aan meewerken, omdat ze ervan overtuigd is dat de straling het probleem is, en niet haar gedrag.

De buren, de woningstichting, de politie en het wijkteam zien allemaal wel dat de vrouw een psychiatrische stoornis heeft en niet moedwillig de buren en de politie lastigvalt. Maar als H. niet meewerkt aan een behandeling, komt er ook nooit een oplossing.

Op dit moment loopt er een zorgmachtigingsaanvraag bij het Openbaar Ministerie. Als die wordt toegekend, kan een naaste van H. wel beslissen over verplichte zorg.

Ander huis

De vrouw geeft bij de kantonrechter aan dat ze zelf ook graag wil verhuizen, maar dan wel op haar voorwaarden en tijd. Een medewerker van Vechthorst is weleens met de vrouw gaan rondkijken naar andere huizen, maar H. heeft nooit de stap gezet om zich ergens voor in te schrijven. Ze blijft zitten waar ze zit.

Voor de woningstichting is nu de maat vol. De vrouw moet zodra de uitspraak bekend is binnen twee weken vertrekken, is de eis bij de kantonrechter. De woningstichting wil wel dat de vrouw ergens goed terechtkomt, maar de nood in de straat is inmiddels zo hoog dat de vrouw daar echt niet meer te handhaven is.

'Veel te snel'

Het kantongerecht doet uitspraak op 18 december. Als de woningstichting in het gelijk wordt gesteld, moet mevrouw H. dus op 2 januari zijn vertrokken. Dat is veel te snel, vindt H: " Ik denk dat ik dan in hoger beroep ga en nog een tijdje blijf".

Maar de inzet van dit kort geding is juist dat de vrouw er dan direct uit moet. Het maakt dan niet uit of er nog een beroep tegen de uitspraak volgt.