Vogelmarkt Vogelweelde, met duizenden bezoekers, verhuist van Assen naar Hardenberg

Het begon allemaal zo'n zeventig jaar geleden in Meppel, kwam in 2016 terecht bij Expo Assen, maar omdat dit complex volgend jaar sluit is in de Evenementenhal Hardenberg een nieuwe locatie gevonden voor de internationale vogelmarkt Vogelweelde.

De markt wordt twee keer per jaar gehouden en is populair onder vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland. Per keer komen meer dan tweeduizend bezoekers op de markt af. De eerste editie in Hardenberg is zaterdag 27 maart volgend jaar.

Duizenden vogels

Vogelweelde is een markt waar bezoekers vogels en toebehoren kunnen bekijken of kopen. Op de markt zijn kwekers van onder andere kanaries, tropen, wildzang, grasparkieten en grote parkieten aanwezig. Naast de duizenden vogels die bezoekers kunnen bewonderen, kan hier ook van alles gekocht worden voor de vogelhobby.

De vogelmarkt Vogelweelde wordt georganiseerd door Vogelweelde Meppel. Deze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers en heeft ruim honderd leden. "Wij zijn ontzettend blij met Evenementenhal Hardenberg als nieuwe locatie van onze vogelmarkt", zegt voorzitter Teun Lok namens de organiserende vereniging. "De ruim opgezette hallen en de grote, gratis parkeergelegenheid direct voor de deur zijn voor ons perfect. Wij hebben hier nog meer ruimte dan in Assen en hebben er ontzettend veel zin in."

'Open armen'

Ook bij de Evenementenhal Hardenberg zijn ze enthousiast met de komst van Vogelweelde. "Wij verwelkomen hen met open armen. Het is een fantastische markt waar veel te zien en te doen is. Daarnaast zien we dit nieuwe evenement ook als een prachtige aanwinst voor de regio Hardenberg", zegt Linda de Boer namens Evenementenhal Hardenberg.