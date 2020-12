Directeur Meiltje de Groot van Airport Twente verhuist naar Airport Eelde

Directeur Meiltje de Groot van Airport Twente wordt per 1 januari volgend jaar de baas bij Airport Eelde in Groningen. De afgelopen zeven jaar was ze directeur in Twente.

Afgelopen zomer kwam De Groot nog juichend in het nieuws toen zes Boeings van Lufthansa werden geparkeerd op 'haar' luchthaven. Dit najaar ontstonden problemen toen bleek dat toestellen weer zouden vertrekken. De Inspectie Leefomgeving en transport wilde daar een stokje voor steken. Een kort geding kon ternauwernood worden voorkomen na onderlinge, eenmalige afspraken hierover.

Royal Schiphol Group

Voordat De Groot in Twente neerstreek was ze ruim twaalf jaar werkzaam bij de Royal Schiphol Group in verschillende functies. Daarnaast was ze tot juli van dit jaar directeur van de Luchthaven Teuge en is ze actief als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, de overkoepelende branche-organisatie van alle Nederlandse burgerluchthavens.

De Groot heeft zin in haar nieuwe baan. "De functie als directeur Groningen Airport Eelde is een logisch vervolg op mijn eerdere ervaringen. Ik ben blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de regio waar in ik woon, Noord-Nederland."

Meiltje de Groot volgt interim-directeur Bart Schmeink op, die in januari 2020 werd aangesteld als interim-directeur van de luchthaven. In november maakte hij bekend vanaf januari 2021 te starten als algemeen directeur van Securitas Nederland.