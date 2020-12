Drugscriminelen spreken vrijuit over crystal methlab in Willemsoord

De opsporingsdiensten lezen live mee, afgelopen voorjaar. Twee criminelen chatten met elkaar over een crystal methlab in Willemsoord. Als de politie een inval doet, zijn de twee drugscriminelen niet in het pand. De bewoner wel en die wordt opgepakt. Diens advocaat wil nu alle chats lezen over zijn cliënt. 'Mogelijk zijn die ontlastend.'

In de chats spreken de criminelen over het adres in Willemsoord (gemeente Steenwijkerland) waar het drugslab inderdaad wordt gevonden. Het is een fraaie villa aan de Ronde Blesse. Ook hebben ze het in de chats over de bewoner. In welke hoedanigheid ze over hem spreken, wil zijn raadsman niet zeggen. 'Maar het zijn maar enkele berichten die door justitie als bewijs aan het dossier zijn toegevoegd. Ik wil ze allemaal zien. Volgens ons moeten er ook ontlastende berichten tussen zitten,' zegt advocaat Meulemeesters. Hij wil aantonen dat zijn cliënt niet de "grote vis" is.

Op vrije voeten

Eenzelfde verzoek deed onlangs zijn confrère Polat. Diens cliënt, een Zwollenaar, was aangehouden voor een bomaanslag in zijn stad. De recherche had meegelezen met zijn versleutelde berichten, maar alleen belastende berichten in het politiedossier gestopt. Uit andere berichten, door raadsman Polat opgevraagd, bleek juist dat zijn cliënt de aanslag niet had uitgevoerd. Hij is op vrije voeten gesteld. Polat waarschuwde vervolgens om voorzichtig te zijn met het gebruik van de chats als bewijsmateriaal.

Encrochat

Het gaat om miljoenen berichten die zijn verstuurd met de applicatie Encrochat. Daarmee kunnen versleutelde berichten aan elkaar worden verstuurd. Veelal criminelen hebben een abonnement op die dienst genomen en denken vrijuit te kunnen praten. De politie weet echter op vernuftige wijze mee te lezen. Het leidt tot enorm veel invallen en aanhoudingen. Zo ook in Willemsoord.

Miljoenen aan drugs

In de villa worden honderden liters basisolie voor de zwaar verslavende drug crystal meth gevonden. De waarde van het spul is gigantisch, tientallen miljoenen euro's. De bewoner wordt maandenlang achter de tralies gezet, terwijl de politie verder rechercheert. De twee chattende drugscriminelen zijn voor zover bekend (nog) niet opgepakt. De bewoner is inmiddels op vrije voeten, maar moet zich nog wel verantwoorden voor de rechter.

Koks

Het vermoeden is dat naast de twee Encrochat-gebruikers ook Zuid- Amerikanen meehelpen in het lab. In verschillende meth-labs die rond dezelfde tijd worden ontdekt, werken Zuid- Amerikanen. Ze zijn ingevlogen als "kok". Met name in Mexico is er veel kennis over de bereiding van de drug. Ook in soortgelijke labs in Vroomshoop, Kerkenveld (net over de provinciegrens bij Dedemsvaart) en de Gelderse plaatsen Drempt en Herwijnen zijn Latijns- Amerikaanse koks actief.

Wanneer het strafproces dient tegen de bewoner van de villa in Willemsoord is nog niet duidelijk.