Bekijk hier welke regels er gelden in jouw gemeente voor het carbidschieten

Tijdens de jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod. Carbidschieten valt daar niet onder. In alle gemeente in Overijssel is het toegestaan, op de gemeente Zwolle na. Deze gemeente ziet vanwege de coronamaatregelen te veel beperkingen om het carbidschieten veilig te laten plaatsvinden. In het kaartje hieronder zie je welke regels jouw gemeente hanteert.

De Veiligheidsregio's IJsselland en Twente bepalen voor een groot gedeelte hoe we op de laatste dag van het jaar kunnen schieten met carbid. In de Veiligheidsregio IJsselland verschillen de voorwaarden per gemeente. Er zit bijvoorbeeld verschil in het tijdstip waarop mag worden geschoten. In bijvoorbeeld Steenwijkerland is dat van 10 tot 20 uur, in Staphorst en Deventer van 10 tot 17 uur en in Ommen van 10 tot 2 uur (nieuwjaarsnacht).

Elke gemeente in IJsselland hanteert ook haar eigen regels over de maximale inhoud van de bussen waarmee mag worden geschoten. In Staphorst geldt een maximale inhoud van 90 liter, terwijl de gemeenten Kampen en Raalte een maximale inhoud van 50 liter voldoende vinden. En zo zijn er meer verschillen tussen de gemeenten in de regio IJsselland.

De Twentse gemeenten volgen bijna zonder uitzondering de voorwaarden zoals de Veiligheidsregio Twente deze heeft gesteld. Schieten mag tussen 10 en 16 uur, met een melkbus met een maximale inhoud van 30 liter en buiten de bebouwde kom. De gemeente Rijssen-Holten biedt de mogelijkheid om met busjes van maximaal 1 liter inhoud ook binnen de bebouwde kom te schieten. Bij alle gemeenten geldt een meldingsplicht.