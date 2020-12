Project 'Turkse Tukkers aan Zet' ten einde, 60 gezinnen uit Twente beter geïntegreerd

Met Turkse Tukkers aan Zet hebben zestig gezinnen, samen 130 personen, uit de regio Twente de afgelopen drie jaar intensief gewerkt aan een betere integratie in de Nederlandse samenleving.

Dit gebeurde onder de vlag van FC Twente, scoren in de wijk, de maatschappelijke stichting die zich inzet voor bewoners in de regio Twente die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het verschil met een 'reguliere' aanpak is dat dit project is gestart in de Turkse gemeenschap van binnenuit, zij waren aan 'zet'.

Resultaten

Er zijn meerdere resultaten geboekt. Meer dan vijftig volwassenen zijn gestart met een taaltraject of mbo/entree-opleiding bij het ROC van Twente, enkele deelnemers hebben een eigen bedrijf opgezet en er is een Turks vrouwenvoetbalteam ontstaan bij SC Barbaros.

De Nederlandse en Turkse gemeenschap in Twente hebben elkaar beter leren kennen en meer begrip en respect gekregen voor elkaars tradities, normen en waarden.

Volgende stap

Veel Turkse gezinnen uit meerdere generaties, die al jaren of decennia in Nederland wonen, hebben daadwerkelijk stappen gezet en zijn nog steeds bezig om beter te integreren in de Nederlandse samenleving.

"Er is vanuit het niets in een korte tijd een geweldig platform ontstaan. De volgende stap is om vanuit dit platform door te gaan in de Twentse samenleving en andere lastig te bereiken etnische doelgroepen uiteindelijk wel te bereiken", zegt de organisatie.

Gezinnen en vrijwilligers

De online conferentie wordt gepresenteerd door de Glanerbrugse televisiemaker Erik Dijkstra, supporter van FC Twente, en Fatos Ipek-Demir.

In het eerste deel van deze conferentie wordt teruggeblikt op dit experiment door in gesprek te gaan met gezinnen, vrijwilligers, projectleiders en een wetenschapper. In het tweede deel wordt met professionals van gemeenten en welzijnsorganisaties daarover van gedachten gewisseld.