Online je marktboodschappen doen: Rick uit Enschede lanceert marktapp

De markt moet weer meer onder de aandacht komen bij de mensen, zo is de overtuiging van Rick. Zelf komt hij uit een 'groenteboergezin'. "Het zijn altijd de supermarkten die in de belangstelling staan, maar ik vind dat de marktkramen ook wat meer aandacht verdienen", zegt Van Gemert.

De Enschedeër ontwikkelde een eigen app, waarin mensen virtueel kunnen rondstruinen over hun markt. "In de app kun je een overzicht vinden van alle markten die zich aangesloten hebben. Per markt kun je dan zien waar de markt is, wanneer de markt is en welke ondernemers er staan. Vervolgens kun je per ondernemer bekijken wat voor producten ze in de aanbieding hebben. Dat kun je dan laten klaarzetten en dan hoef je het alleen nog maar op te halen."

Aangesloten markten

Markten uit Enschede, Ootmarsum, Boekelo, Delden en Neede hebben zich al aangesloten bij de app. Deze week is daar de markt in Hengelo bij gekomen. Zo'n veertig marktkooplieden doen intussen aan verkoop via de app.

"Op dit moment zijn het voornamelijk voedingsmiddelen die we verkopen via de app", zegt Van Gemert vanaf de zaterdagmarkt in Hengelo. "Maar we willen dat uitbreiden met alles wat je op de markt kunt vinden: van tassen tot kleding."

Soort Thuisbezorgd

Van Gemert noemt de app 'vergelijkbaar' met Thuisbezorgd. "Alleen zijn we op dit moment nog niet bezig met het thuisbezorgen." Hij benadrukt wel dat ondernemers in de marktapp zelf de vrijheid hebben om aanbiedingen en promotie te doen voor hun eigen marktkraam.

Marktkooplieden betalen een vast bedrag per maand om deel te mogen nemen aan de app. "Door genoeg markten te interesseren hier in de regio, kunnen we daar geld aan gaan verdienen."

De Enschedeër bedacht de app al voor het 'coronatijdperk'. "Maar het versnellen van je bezoek aan de markt, doordat je nu alleen nog maar de boodschappen hoeft af te halen, is met corona erg handig."