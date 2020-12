Openhartige directeur GGD Twente over 2020: "Het was een bizar jaar"

4 maart. Samantha Dinsbach kan de datum zo opdreunen. Op die dag komt de eerste bevestigde coronabesmetting van Twente binnen. "Dat was in Borne. Als crisisteam zaten we toen meteen bij elkaar. Gelijk kwamen er allerlei vragen: oh jee, wat moeten we nu doen? Hoe moeten we dit organiseren, hoe zorgen we dat de mensen in Twente niet ongerust worden en hoe zorgen we ervoor dat het zich niet verder verspreidt?"

In negen maanden tijd is er veel veranderd. "Maar de vraagstukken van toen zijn eigenlijk nog steeds de vraagstukken van nu. Alleen toen ging het om één persoon en nu hebben we het over honderden per dag", zegt Dinsbach.

Keihard werken

Als directeur publieke gezondheid is Dinsbach verantwoordelijk voor zowel de GGD Twente als de geneeskundige hulpverleningsorganisaties (GHOR) in Twente, waar onder meer de ziekenhuizen, huisartsen en ggz onder vallen. "Dat betekent dat, wanneer het crisis is, ik steeds de verbinding moet leggen tussen de hulpverleningsorganisaties en de veiligheidsregio."

Dinsbach maakte de afgelopen maanden lange dagen en sliep weleens slecht vanwege de pandemie. "Samen met iedereen vanuit de veiligheidsregio, de GGD en de zorg heb ik kei- en keihard gewerkt om dit virus het hoofd te kunnen bieden."

We namen een kijkje op het hoofdkantoor van de GGD Twente:

Tweede golf

Het virus laaide in Twente na de zomer weer sterk op, met nog steeds hoge besmettingscijfers en volle ziekenhuizen. "Ik had wel de tweede golf zien aankomen, maar niet al zo snel", zegt Dinsbach.

"Ik had verwacht dat we de tweede golf rondom oktober zouden krijgen, maar feitelijk is 'ie eind augustus al in Twente begonnen. Het was toen nog mooi weer, een nazomer. Normaal begint een griepvirus als het winter wordt. Dat het virus al zo snel weer de kop zou opsteken, dat hadden we niet voorzien."

'Ramp' in de verzorgingshuizen

Terugkijkend op de afgelopen negen maanden zou Dinsbach ook dingen anders hebben gedaan. "In het begin zou ik veel meer hebben ingezet op logistiek, sowieso ten aanzien van de teststraten. We hebben langere tijd niet volop kunnen testen, omdat er niet voldoende labcapaciteit was."

Ook stelt Dinsbach dat de verzorgings- en verpleeghuizen tijdens de eerste golf uit het oog zijn verloren. "Er was daar een ramp gaande. We hadden in Nederland een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en schorten. Die gingen vooral naar huisartsen, ziekenhuizen en de GGD, en heel lang niet naar de verzorgings- en verpleeghuizen. Daar hebben mensen onbeschermd hun werk moeten doen, met ook infecties tot gevolg."

Persoonlijk leed

Op de vraag of corona Dinsbach ook persoonlijk heeft geraakt, slaakt ze een zucht. "Ja", antwoordt de GGD-directeur. "Mijn schoonmoeder is overleden tijdens deze coronaperiode. Toen heb ik ook gemerkt dat niets vanzelfsprekend is. Het elkaar vasthouden, het elkaar troosten, hoe je met elkaar afscheid neemt. Dat heb ik als heel zwaar ervaren."

Corona heeft ons ook een les geleerd, stelt Dinsbach. "Namelijk dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Als GGD zijn we altijd al van gezondheid. We willen mensen bewegen naar het meest gezonde gedrag. Ik denk dat die boodschap nu misschien iets meer gehoor vindt, omdat we nu weten dat gezondheid niet vanzelfsprekend is."

Hoe ziet 2021 eruit?

Tot slot: 2021, wat verwacht Dinsbach van het nieuwe jaar? "Ik hoop dat we het virus beter onder controle krijgen, dat mensen zich laten vaccineren en dat we misschien tegen de zomer aan weer veel meer vrijheden hebben. Een terrasje kunnen pakken, naar een restaurant, of naar een goed concert."

Vervolgens met een lach: "Daar zullen wij in ieder geval alles aan gaan doen."