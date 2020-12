Plan voor bouw van zestig huurwoningen in Staphorst-Noord

De corporatie wil dit samen met de bewoners realiseren. Op z'n vroegst over anderhalf jaar start de sloop. Het gaat om huizen in de Julianastraat 32 tot en met 58 en de Oranjestraat 33 tot en met 63, vier blokken van vier woningen en vier van zes, samen veertig woningen, waarvan er momenteel 35 bewoond. Allemaal identieke huizen uit 1964, slecht geïsoleerd en deels nog met gaskachels gestookt. Het is een typische jaren zestig-wijk met veel groen. Dat laatste moet zo blijven. De nieuwe huizen zijn gasloos.

Goedkoper dan renovatie

VechtHorst onderzocht of het tegen redelijke kosten mogelijk is de buurt te renoveren en de huizen duurzaam te maken. Dat bleek niet te doen. Het doel is nu de huizen te slopen en nieuwbouw te realiseren. Nieuwbouw die je over een lange termijn afschrijft, is goedkoper dan renovatie van woningen die toch klein en gedateerd blijven.

Zestig wooneenheden komen terug. VechtHorst wil ook appartementen bouwen. Daar is vraag naar in de gemeente Staphorst. De gezinnen worden kleiner; er zijn meer alleenstaanden of paren die geen kinderen krijgen en ook senioren kiezen vaak, als het kan, voor appartementen.

Samen met bewoners

Het is een enorm project waar VechtHorst de tijd voor neemt. "We willen het samen met de bewoners en de buurt doen. Het is niet zo dat wij een plan hebben en dat de buurt daar iets van mag vinden. We gaan samen om tafel", zegt VechtHorst-directeur Robert Waarsing. "We hebben nu alleen nog maar onuitgewerkte ideeën, een concreet plan is er nog niet. We werken van grof naar detaillistisch. Dat doen we samen met de bewoners. Het is hun buurt, het gaat om hun huizen. We willen ook een buurtcommissie en een bewonerscommissie oprichten om samen dit proces te gaan doen. Ook de huurdersvereniging betrekken we bij dit project. We maken een wijk waarin iedereen zich thuis voelt en heeft kunnen meedenken."

Mensen zullen zich afvragen wat de huurprijs gaat doen. Directeur Waarsing: "Die gaat wel wat omhoog, maar het is ook zo dat de nieuwe huizen heel duurzaam worden en je dus minder kwijt bent aan stookkosten. Bovendien hebben veel bewoners recht op huurtoeslag. Ik denk dat er onder de streep niet veel bijkomt."

Complex

Het is een complex project. Niet alleen worden woningen gesloopt en vindt er herbouw plaats, maar de huidige bewoners hebben een wisselwoning nodig, waar ze gedurende de bouw kunnen wonen. "Het is een flinke puzzel die we samen met de mensen proberen op te lossen", zegt Monique Kikkert.