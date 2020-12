Dit Twentse kerstnummer moet mensen een hart onder de riem steken

Maximaal drie gasten, van wie je ook nog eens anderhalve meter afstand moet houden. Zo ziet kerst er dit jaar naar alle waarschijnlijkheid uit. En dat na een jaar waarin we al zo weinig mochten en konden.

Om de Tukkers een hart onder de riem te steken zijn de GGD en Veiligheidsregio Twente het project Samen zorgen voor Twente begonnen. Bekende en minder bekende Twentenaren proberen je in de laatste maand het van jaar toch een positief gevoel te geven. Allen op hun eigen manier.

Muzikale bijdrage

Jelmer uit Delden, bekend als DJ Jelmex, en zangeres Merle Sjoers (bekend van The Voice Kids) uit Wierden dragen ook hun steentje bij. En hoe kan het ook anders: op muzikale wijze. De jonge artiesten schreven een kerstnummer.

Merle en Jelmer werkten afgelopen voorjaar ook al samen voor het nummer 'De Afstand'. Dat lied moest jongeren op de anderhalve meter afstand wijzen. Sindsdien werken ze samen aan nieuwe muziek.

We moeten wel oog voor elkaar houden Jelmer Boensma

Tekst aangepast

"We zaten eigenlijk al met elkaar in de studio om samen muziek te maken", vertelt de jonge deejay. Toen hij voor het project gevraagd werd, was het voor hem zo klaar als een klontje wie hem zou helpen. "Merle en ik waren al bezig met dit nummer, maar hebben de tekst wat aangepast om het geschikter te maken voor dit project en de kerstgedachte wat meer naar voren te brengen."

Het duo schreef de muziek en tekst helemaal zelf. "Opa's en oma's zijn het thema in het nummer. We kunnen minder, maar moeten wel oog voor elkaar houden. In de clip kun je dat ook mooi zien."

Kersthit?

Hopen ze dat 'Bij Jou' een échte kerstknaller wordt? Jelmer: "Natuurlijk hopen we dat! Maar we zullen zien wat er gebeurt. De Afstand heeft het goed gedaan en is veel gedraaid. We hopen dat het met dit nummer ook lukt."