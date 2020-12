Vijf middelbare scholen in Twente na kerstvakantie week dicht: online onderwijs

Een ingrijpend besluit, realiseert rector Peter Koopman zich. Dat besluit is dan ook niet lichtzinnig genomen, maar wel nodig. Het gaat om middelbare scholen in Almelo, Rijssen en Tubbergen.

"Het was niet makkelijk", zegt Koopman, verwijzend naar het besluit dat vandaag werd genomen. "Dat is in overleg gedaan met collega's, gemeenten en de GGD." Het is ook zeker geen top-downbeslissing geweest, benadrukt de rector.

"Het eerste verzoek om de deuren ook in de week na de kerstvakantie gesloten te houden, kwam van onderwijzend personeel in de medezeggenschapsraad."

Intensieve sociale contacten

Hoewel de beslissing niet makkelijk was, is deze volgens Koopman wel goed uit te leggen. Het heeft alles te maken met de kerstvakantie. "Er zijn intensieve sociale contacten die dan toch plaats zullen vinden", verwacht de rector. "Daar is het toch de tijd van het jaar voor." Hij verwacht een toename van het aantal besmettingen in en kort na de vakantie.

Omdat het zo'n vier tot vijf dagen duurt voordat duidelijk is dat iemand is besmet, neemt Koopman liever geen risico. En dus houdt hij de deuren van de school een weekje langer dicht. Overigens niet voor iedereen. Leerlingen die om redenen niet goed thuisonderwijs kunnen volgen, zijn wel welkom en ook docenten komen naar school om van daaruit onderwijs te geven.

'Geen kwaliteitsverlies'

Koopman verwacht ook zeker niet dat de kwaliteit van het onderwijs zal lijden onder een week thuisonderwijs. "Leerlingen kunnen zich nu al voorbereiden op het werk dat ze die week krijgen. En we hebben ervaring opgedaan met thuisonderwijs in de periode vanaf maart", legt Koopman uit.

Dat de beslissing twee weken voor kerst als is genomen, is niet te vroeg vindt de rector. Op deze manier is er voor iedereen al ruim op tijd duidelijkheid: voor leerlingen, ouders en docenten.

Positieve invloed

Bovendien weet Koopman uit ervaring dat een weekje langer de deuren gesloten houden een positieve invloed kan hebben op het aantal besmettingen onder leerlingen. "We hebben dat bijvoorbeeld gemerkt in de herfstvakantie", aldus Koopman. Een week de deuren sluiten heeft toen een positieve invloed gehad op het aantal besmettingen.

Die waren een tijdje terug in Tubbergen, maar ook in Almelo, hoog. Nu is het aantal besmettingen zeker niet de reden voor het besluit van de rector van Pius Canisius om de deuren van vijf middelbare scholen te sluiten. Na een week moet de situatie dan ook weer 'normaal' zijn. "Ik verwacht ook oprecht niet dat de scholen meer weken dicht hoeven."