Discotheek Lucky opent virtuele deuren: duizenden mensen vieren thuis feest

'We hope to see you soon', staat er op de gevel van discotheek Lucky. Al negen maanden moet de bekende uitgaansgelegenheid de deuren gesloten houden vanwege het coronavirus.

"Het is mooi dat we op deze manier toch positief in beeld blijven als uitgaanscentrum", zegt Stefan Tijhuis van Lucky over de livestream. "Het zijn wel zware tijden, maar dit brengt heel veel positieve energie voor ons met zich mee."

Dit brengt heel veel positieve energie voor ons met zich mee Stefan Tijhuis, Lucky

Reacties stromen binnen

Ernesto Bleijenberg is namens het initiatief de 'Quarantainebunker' een van de dj's die draait in een 'leeg' Lucky. "We zien dat heel veel discotheken in de regio stilstaan. Ze kunnen niks, maar ze hebben wel een echt goede locatie waar het feest eigenlijk al heerst. Dat zie je ook hier bij Lucky."

De reacties stromen deze zaterdagavond binnen, ziet Bleijenberg. "We hebben nu al vijfhonderd berichtjes. Dat gaat van verzoekjes tot reacties van mensen die zeggen: 'ik mis het echt, ik wil uitgaan, ik wil dit vaker hebben'. Daar doe je het voor."

Wij namen een kijkje bij de discotheek:

Positief over de toekomst

Discotheek Lucky mag het dan zwaar hebben, Tijhuis is allerminst pessimistisch over de toekomst.

"Het is frustrerend dat we al negen maanden dicht zitten, maar je moet het ermee doen. Maar we zijn druk bezig met het voorbereiden op wanneer we weer open mogen. Zo hebben we in de grote zaal net een nieuw geluidssysteem gezet. We zijn nu al alles aan het klaarmaken om straks weer volle bak aan de gang te gaan."

Tijhuis vindt het lastig voorspellen wanneer hij weer open kan. "Ik denk dat de discotheken als laatste weer open mogen. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen ernaar snakken om weer te mogen stappen", zegt hij optimistisch.