Twentse 'Godfather' Simo D. in Nederlandse cel voor meerdere moordaanslagen

De zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. De onderzoeksrechter heeft besloten hem voor twee weken achter de tralies te houden voor verder rechercheonderzoek. Justitie wil hem vervolgen voor een reeks moordaanslagen in Twente, waaronder het in brand steken van een Enschedese kapper.

Tot afgelopen woensdag zat Simo D. vast in Duitsland voor internationale drugshandel. Hij had zijn straf uitgezeten. Omdat justitie in Nederland wilde voorkomen dat hij ook maar één voet buiten de deur zou zetten, werd Duitsland gevraagd hem over te leveren.

Moordaanslagen

Het Nederlandse OM wil Simo D. vervolgen voor meerdere moordaanslagen, die in zijn opdracht zouden zijn uitgevoerd. Het gaat dan om het in brand steken van een kapper in Enschede, het beschieten van een man in Gronau, het gooien van brandbommen in Almelose huizen en het laten doorzeven van verschillende panden in Enschede en Almelo met automatische wapens.

De uitvoerders van deze aanslagen, Grote en Kleine Wolf, zijn beiden al veroordeeld tot een kwart eeuw celstraf. Simo zou de opdrachten voor deze aanslagen hebben gegeven vanuit zijn Duitse cel, met binnengesmokkelde mobieltjes.

Ook rechterhand vervolgen

Naast Simo, die zichzelf 'Godfather' noemt, wil justitie ook zijn vermeende rechterhand 'Vin' voor de rechter brengen. Daar moet nog toestemming voor komen van Spanje, het land waar hij eerder werd opgepakt voor misdaden in Duitsland. In het laatstgenoemde land zit hij nu nog vast voor internationale drugshandel via het darkweb.

Maar in de visie van justitie was het niet alleen handel in drugs waar Vin goed voor was. Ook regelde hij volgens het OM dat er huurmoordenaars in opdracht van Simo D. naar de doelwitten werden gestuurd. Zo had de 'moordmakelaar' een lijstje met adressen, die getroffen moesten worden.

Kroongetuige

Volgens een kroongetuige in de zaak moest bij de één een oor eraf en bij een ander een hand. Ook moest er geschoten worden op huizen en een shishalounge. Van tevoren moesten de adressen worden verkend. Opdracht hiertoe verstrekte hij per cryptofoon.

Eigenlijk moet Vin nog jarenlang 'zitten' in Duitsland. Maar het vermoeden is dat justitie een deal heeft gemaakt met de Duitse collega's, om Vin ook zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen.