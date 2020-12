Go Ahead Eagles en NAC Breda komen niet tot scoren in slaapverwekkend duel

Go Ahead Eagles heeft vanavond in De Adelaarshorst met 0-0 gelijkgespeeld tegen NAC Breda. De ploeg van trainer Kees van Wonderen slaagde er wederom niet in zijn supporters te trakteren op een enerverende wedstrijd, maar hield wel een punt over aan het duel.

Dat het niet zo makkelijk zou gaan als eind oktober wist Go Ahead Eagles op voorhand. Destijds kon het door corona en blessures geplaagde NAC amper elf spelers op de been brengen en werd het in de KNVB Beker door de Deventenaren getrakteerd op een monsternederlaag: 6-0. Vijf van die treffers vielen zelfs binnen twintig minuten.

Uitblinker Gorter

Hoe anders was het vanavond. De gastheren begonnen alleraardigst en creëerden een aantal goede aanvallen, maar daarna kantelde het duel en had Go Ahead Eagles de hulp van zijn doelman hard nodig. Jay Gorter stond er wanneer het moest en liet andermaal zien waarom onder meer FC Twente hem op de radar heeft staan. Met meerdere goede reddingen voorkwam de sluitpost dat Go Ahead Eagles met een achterstand aan de thee ging.

Die lijn trok Gorter in de tweede helft door, want ook na de rust kreeg NAC de beste kansen in Deventer. Het probleem zat hem voor de bezoekers echter in de afronding. Bilate, De Rooij en Venema maakten allemaal kennis met de vuisten van Gorter, die de ene na de andere Bredase inzet succesvol onschadelijk maakte.

Snakken naar het eindsignaal

Van Wonderen probeerde met het inbrengen van Mulenga en Crowther nog een slotoffensief te forceren. Echter zonder succes. Toen ook de Brabanders de bal amper nog naar de juiste kleur kregen, was het snakken naar het eindsignaal. Na 93 minuten en een ongewijzigde stand vond scheidsrechter Dieperink het mooi geweest: 0-0.

Enig lichtpuntje is dat Go Ahead Eagles voor de tiende keer dit seizoen geen doelpunt tegen kreeg en daarmee nog altijd de minst gepasseerde defensie van de Keuken Kampioen Divisie heeft.

Go Ahead Eagles - NAC Breda 0-0

Arbiter: Dieperink

Geel: Edahchouri; Veldmate

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Eddahchouri (Crowther/69), Brouwers; Rabillard (Eyibil/46), Hendriks (Mulenga/69), Van Hoeven.

NAC Breda: Olij; Schouten, Rösler, Malone, Rutten; Azzagari (Immers/79), Haye, Fiorini; El Allouchi, Bilate (Van Hooijdonk/90) en De Rooij (Venema/63).

