Wormuth houdt de moed erin: "We moeten door deze moeilijke fase heen"

Heracles Almelo verloor vrijdagavond voor de zevende keer dit seizoen in de Eredivisie. De ploeg van Frank Wormuth dolf in eigen huis het onderspit tegen Fortuna Sittard en dat zag ook de Duitse oefenmeester niet aankomen.

"Normaal gesproken moeten we deze wedstrijd winnen", zei Wormuth na afloop. "Het geluk zat ons ook vandaag niet mee. We hebben twee doelpunten weggegeven. Een eigen doelpunt en balverlies waar een counter uitkwam. Dat is niet zo best."

Moeilijke fase

"We zitten in een moeilijke fase en daar moeten we doorheen", vervolgt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat het een keer de goede kant op valt. We krijgen niet veel kansen, maar toch hebben we ook vandaag de mogelijkheden gehad om meer te scoren. We raken de lat met Burgzorg en op het eind schiet Van der Water naast. Momenteel zitten we in de hoek waar de klappen vallen, maar het belangrijkste voor mij is dat de ploeg leeft."

Doelpunten cadeau gegeven

"Ik heb als trainer nu na afloop geen argumenten als je naar de uitslag kijkt. Maar ik blijf erbij dat wij vandaag de betere waren en dat we de tegenstander de doelpunten cadeau hebben gegeven. We weten dat we beter zijn dan clubs als RKC, VVV en Fortuna, maar we vergeten de doelpunten te maken. Nu moet ik met mijn spelers eraan gaan werken om wél die doelpunten te maken", aldus Wormuth.