Go Ahead Eagles-spits Hendriks wil tij snel keren: "Ik snak naar een doelpuntje"

De terugkeer van Sam Hendriks bij Go Ahead Eagles is vooralsnog niet wat het moet zijn. De spits van de Deventer club wist in dertien competitieduels pas twee keer te scoren, en dat is het niet het moyenne waarvoor hij naar Deventer is gekomen. Ook tegen NAC Breda (0-0) bleef Hendriks steken op de hatelijke nul.

"Voor een spits is dat lastig en frustrerend. Ik werk hard en probeer mijn steentje bij te dragen. De doelpunten gaan wel komen. De frustratie probeer ik om te zetten in positieve energie", zegt de aanvalsleider na afloop. "Ik kan wel gefrustreerd rond gaan lopen, maar dat heeft ook geen zin."

Terechte uitslag

Go Ahead Eagles wist tegen NAC wederom geen enerverende pot op de mat te leggen. "Het was een wedstrijd met veel strijd zonder echt grote kansen. Volgens mij is 0-0 een terechte uitslag. We hebben moeite met scoren, maar verdedigend staat het wel goed. Dan blijf je op deze uitslag steken", vervolgt Hendriks.

Jay Gorter

NAC had de beste kansen in De Adelaarshorst, maar treffers vielen er niet. "Dat we de nul houden hebben we te danken aan Jay (Gorter, red.), hij pakte alles. Daar staat hij ook voor, maar hij deed het heel goed. Als je zulke wedstrijden dan niet wint, is het goed dat ze je niet verliest. We blijven een moeilijk te kloppen ploeg", aldus Hendriks. "Of ik snak naar de winterstop? Nee, ik snak meer naar een doelpuntje", besluit hij.