Supermarkt Albert Heijn over boerenacties in Zwolle: 'Niet de juiste weg'

De acties van de boeren bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle zijn volgens de supermarkt 'niet de juiste weg'. Tientallen boeren blokkeren momenteel de toegang in Zwolle.

Met zo'n zeventig trekkers voeren ze actie voor een hogere prijs voor hun producten. Met hun acties willen de boeren zorgen voor lege schappen in de supermarkten.

"We vinden dit natuurlijk heel vervelend", reageert woordvoerder Pauline van den Brandhof van Albert Heijn. "Juist in deze drukke tijd voor kerst willen we geen lege schappen."

'Niet onze boeren'

Van den Brandhof zegt de zorgen van de boeren te begrijpen. "We willen de beste producten voor de juiste prijs, dus eigenlijk streven we hetzelfde na. Maar de acties bij ons vinden we niet de juiste weg. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met boeren en die zijn daar tevreden over. Ik denk dus ook niet dat dit onze boeren zijn."

Of de acties gevolgen hebben voor de belevering van winkels, durft Van den Brandhof nog niet te zeggen. "Maar we zetten alles op alles om lege schappen te voorkomen. We zijn in gesprek met branchevereniging CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, red.) over hoe nu verder."