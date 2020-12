Fietsmuseum Ommen gesloten in afwachting van nieuwe expositieruimte

Het fietsmuseum in Ommen is sinds deze week gesloten. Het pand aan de Brugstraat krijgt een nieuwe bestemming en moest deze maand worden verlaten. De meer dan honderd historische fietsen zijn in tijdelijke opslag gegaan, in afwachting van een nieuwe expositieruimte. Als het aan het Fietsmuseum ligt wordt er snel vervangende ruimte gevonden, want de belangstelling voor oude fietsen is groot.

“We hebben drie jaar gebruik kunnen maken van dit pand", zegt Anton Wolters, een van de initiatiefnemers van het fietsmuseum. "Maar de winkel is verkocht in afwachting van de bouw van appartementen. Daarom moeten we er uit. Dat was ook de afspraak met de familie Hurink van wie we het winkelpand mochten gebruiken.”

Sinds de zomer van 2017 was in het winkelpand in het centrum van Ommen, dat eerder leegstond, een grote collectie fietsen te bezichtigen. Van historisch tot bak-, werk- en toerfietsen. Ook fietsverzamelobjecten stonden er tentoongesteld, evenals een collectie historische kleding. Vandaag is door een leger van vrijwilligers het pand leeggehaald. De fietsen gaan in tijdelijke opslag.

'Tranen vloeiden'

Als het aan het bestuur van het fietsmuseum ligt, gaat het museum niet verloren. "We hebben afgelopen zomer 8.000 bezoekers geteld. Veel was door de corona gesloten, maar bij ons kon men wel terecht, uiteraard met inachtneming van de coronaregels. Wat zou het mooi zijn om volgend jaar zomer weer ergens te kunnen openen. Ik heb er alle vertrouwen in”, aldus Wolters.

Secretaris Dineke Broekmaat: "Toen ik deze week enkele betrokkenen vertelde dat we gingen sluiten, vloeiden er tranen van verdriet. Dat kan niet. Ik heb erbij verteld dat het hopelijk voor kort is”. Wolters: “Er staan pandjes genoeg leeg. Het zou mooi zijn als iemand ruimte aanbiedt, zodat de fietsen niet te lang in opslag hoeven, maar weer getoond kunnen worden".