Edwin van Ankeren liet met PEC Zwolle Cruijff zweten bij doelpuntenfestijn in De Meer

Johan Cruijff was dat jaar eindverantwoordelijke bij Ajax en Co Adriaanse was trainer bij PEC Zwolle. Op die novemberdag waren dus alle ingrediënten aanwezig voor een attractieve wedstrijd met aanvallend ingestelde ploegen. Die verwachting werd onverminderd waargemaakt, want na negentig minuten stond op het scorebord een eindstand van maar liefst 6-4.

Eens in je leven

Edwin van Ankeren vertolkte in 'zijn' Amsterdam een hoofdrol door in de eerste helft PEC Zwolle tot twee keer toe op voorsprong te brengen. Dat is hem dan ook zeker bijgebleven. "Ik weet eigenlijk best nog wel veel van die wedstrijd. Dat zijn van die wedstrijden die je misschien één keer in je leven speelt", weet hij.

"In De Meer, tegen Ajax. Je verliest uiteindelijk wel met 6-4, maar je scoort wel twee keer. Dat vergeet je niet snel."

"Had ook 5-5 kunnen zijn"

Volgens Van Ankeren was gezien het spelbeeld een nederlaag niet eens nodig. "Het was een hele open wedstrijd. De uitslag had ook 5-5 kunnen zijn. Want ik denk dat wij zeker een gelijkspel hadden verdiend. We speelden beide erg aanvallend en hebben allebei heel veel kansen gehad."

Ronald de Boer

Na rust kwam PEC destijds sterk terug van 4-2 tot 4-4 door treffers van Wilco van Buuren en Fred Patrick, maar Ronald de Boer - die zijn debuut maakte - bracht Ajax tien minuten voor tijd weer op voorsprong. "Hij maakte de 5-4, maar daarvoor hadden wij volgens mij een kans via Van Buuren om op 4-5 te komen. Het was een hele open wedstrijd en we wilden allebei winnen. Dat komt omdat Ajax en PEC Zwolle trainers hadden die van aanvallend voetbal hielden."

Voetbalnomade

Na zijn vertrek bij PEC Zwolle ging 'voetbalnomade' Van Ankeren het avontuur aan in België, Frankrijk, Italië en Noorwegen. Ook speelde hij in de jaren negentig een seizoen voor PSV en uiteindelijk sloot hij in 2006 zijn carrière af bij FC Omniworld.

Edwin van Ankeren in actie voor het Belgische Eendracht Aalst (Foto: Voetbal International )

Johan Cruijff Arena

Vanavond staat er weer een ontmoeting op het programma. Het duel tussen Ajax en PEC Zwolle begint in Amsterdam om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Oost en via onze online kanalen.