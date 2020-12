Boeren moeten blokkade distributiecentrum in Zwolle beëindigen, burgemeester stelt ultimatum

Boeren stoppen blokkade distributiecentrum in Zwolle (Foto: RTV Oost / Mariëlle Beumer)

Protesterende boeren hebben de blokkade van het distributiecentrum van supermarkt Albert Heijn in Zwolle nog altijd niet opgeheven. Burgemeester Snijders heeft de boeren een ultimatum gesteld: om zes uur vanavond moet het afgelopen zijn.

Albert Heijn zegt nog voor kerst in gesprek te willen met de boeren, die dat wel eerst 'zwart-op-wit' willen hebben. Zolang dat akkoord niet is getekend, blijven de boeren de toegangswegen naar het distributiecentrum blokkeren.

Burgemeester Snijders van de gemeente Zwolle heeft eerder vanmiddag de boeren opgeroepen de blokkades te beëindigen, omdat de boerenacties het verkeer in Zwolle ontregelen.

Ultimatum tot 18 uur

De Zwolse burgemeester stelde de boeren na een laatste overleg een ultimatum: zij moeten uiterlijk om zes uur vanavond hun actie beëindigen ne de blokkades opheffen.

Er zijn naar verluidt 200 trekkers en 300 boeren in de stad. Vrachtwagens die niet terechtkunnen op het distributiecentrum staan stil in lange wachtrijen op de toegangswegen in Zwolle.

Start bij Jumbo in Raalte

De boerenacties begonnen al vrijdagavond. Bij het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte verzamelden zich tientallen boeren met trekkers. Het is ze te doen om een betere prijs voor hun producten. Bovendien willen de boeren niet dat de supermarktketens goedkope landbouwproducten importeren uit het buitenland, als agrariërs dezelfde producten lokaal kunnen leveren.

In een statement aan de supermarkten lieten de boeren weten: "U boycot regelmatig leveranciers, omdat zij niet tegen de door u gewenste prijs willen leveren. Dit resulteert dan in een leeg schap. Vandaag doen wij hetzelfde. Wij zorgen voor lege schappen om onze eisen kracht bij te zetten".

Van Raalte naar Zwolle

Vanochtend vroeg verhuisde een deel van de boeren vanuit Raalte naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Net als in Raalte hadden vrachtwagens ook daar geen enkele mogelijkheid meer om het distributiecentrum te bereiken.

Inmiddels heeft Albert Heijn toegezegd nog voor kerst met de boeren in gesprek te willen gaan. De boeren lieten in een antwoord daarop weten de acties bij Albert Heijn-locaties pas te beëindigen, als een akkoord is bereikt.

Ook in Raalte zijn de protesten nog niet ten einde. Daar wordt de toegang het tot distributiecentrum van Jumbo nog altijd geblokkeerd.

Lege schappen

Het zorgen voor lege schappen, dat is de boeren gelukt. Woordvoerders van Jumbo en Albert Heijn lieten in eerste instantie weten daar niet direct bang voor te zijn, maar de praktijk bleek anders. Onder meer in Nijverdal, maar ook elders, waren lang niet alle producten meer op voorraad.