PEC Zwolle beleeft na vroege tegentreffers kansloze avond bij Ajax

PEC Zwolle heeft vanavond een kansloze wedstrijd gespeeld bij koploper Ajax. Na twee vroege doelpunten was de spanning al verdwenen en Zwolle mocht doelman Zetterer danken dat het lang bij 3-0 bleef in de Johan Cruijff Arena. In blessuretijd werd het nog 4-0.

Bij de eerste de beste kans was het raak voor Ajax. Antony vond Klaas Jan Huntelaar en die kopte van dichtbij achter Michael Zetterer. Vier minuten na de openingstreffer was het alweer raak. Opnieuw was Antony de aangever en dit keer rondde Quincy Promes af. Zetterer voorkwam dat het binnen twintig minuten al 3-0 was met een redding op een inzet van Promes.

Antony met de derde

Namens Zwolle probeerde Strieder het van afstand, maar zijn inzet ging de lege tribunes in. Even later kon Mike van Duinen net niet afwerken bij een te korte terugkopbal van Daley Blind. Huntelaar was tien minuten voor rust dicht bij zijn tweede. Zijn kopbal ging nog naast, maar een minuut later was het wel raak. Antony, al twee keer de aangever, scoorde dit keer zelf.

Kansen op nog meer

Promes bleef gevaarlijk en raakte vijf minuten voor rust de paal. Kort daarna was Zetterer opnieuw belangrijk. Dit keer met een redding op een kopbal van Nicolas Tagliafico. Mede daardoor bleef het bij 3-0 in de eerste helft. Direct na de pauze was er hetzelfde beeld, want opnieuw kreeg Promes een kans en opnieuw bracht Zetterer redding.

Reddingen Zetterer

Dat deed de doelman van Zwolle na een uur ook op een kopbal van invaller Edson Álvarez en na ruim een uur op een schot van Huntelaar. Mede door het vele wisselen was het wat rustiger met de kansen. Een klein kwartier voor het einde probeerde Huntelaar het met zijn hoofd, maar Zetterer kon vangen. In blessuretijd moest de Duitser alsnog vissen na een schot van Gravenberch.

Ajax - PEC Zwolle 4-0

1-0 Huntelaar (7)

2-0 Promes (11)

3-0 Antony (35)

4-0 Gravenberch (90+2)

Arbiter: Van Boekel

Geel: geen

Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs (Taylor/64), Blind (Martínez/75), Tagliafico (Rensch/88); Gravenberch, Promes, Klaassen (Álvarez/46); Antony (Jensen/75), Huntelaar, Tadic.

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Nakayama, Paal; Saymak (Leemans/74), Strieder (Clement/62), Huiberts (Van Polen/46); Reijnders, Van Duinen (Pherai/46), Drost.

