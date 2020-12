Martha moet voor woensdag weg uit villawijk in Goor: "Laat de gemeente een goede plek vinden"

Buurtbewoners zijn inmiddels wel klaar met het protest van Martha en haar man voor hun deur. "Ze zouden hier drie dagen staan, maar ondertussen staan ze er drie tot vier maanden en toen hebben wij gezegd dat het zo niet meer langer kan", zegt een geïrriteerde buurtbewoner.

De buurman in de andere hoek van de straat ervaart overlast van de familie. "Ze rijden meerdere keren per dag over het gazon, dat nu kapot is en 's avonds rond vijf uur gaat de kerstverlichting aan.

Nieuwe plek

Burgemeester Ellen Nauta vindt het ook genoeg. Ze biedt een plek aan waar de familie naartoe kan om verder te demonstreren. Het gaat om een stuk land aan de Wheeweg.

Maar Wolters wijst die plek af. "Het is midden op een industrieterrein. Het is een donkere en gure plek", zegt ze. Volgens haar wil de gemeente dertigduizend euro investeren in de locatie. "Maar dat kunnen ze beter doen op een locatie waar we wel naartoe willen", aldus Martha.

Twintig jaar wachten

Haar protest begon eigenlijk al twintig jaar geleden. "Toen vroeg ik al om een woonwagenstandplaats, maar die is er nooit gekomen. We wonen al die tijd al in een huurhuis in Tuindorp, een volkswijk waar we niet graag zijn", aldus Martha.

Samen met haar zoon en man verlangt ze naar het leven in een woonwagenkamp. "Ik kan niet uitleggen wat het is, maar we zijn ermee opgegroeid en wij kunnen niet in een huis wonen."

Caravan voor het gemeentehuis

Afgelopen zomer bleek dat het nog zeker twee tot drie jaar kon duren, voordat er in Goor nieuwe woonwagenlocaties beschikbaar kwamen. Dat was voor Martha de druppel en daarom parkeerde ze samen met haar man hun caravan pal voor het gemeentehuis van Hof van Twente.

Daarna streek Martha neer op meerdere plekken in de stad , totdat ze in augustus aankwam in de chique wijk Kevelhammerhoek.

Waar viert Martha kerst?

In de voortent staat een kerstboompje, een kerstman en een lichtgevend rendier. "Wij zijn niet van plan om hier weg te gaan. Hopelijk vieren we de kerst gewoon hier", vertelt Martha.

Al met al blijft het onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren. Martha heeft in ieder geval tot en met dinsdag 15 december de tijd om te vertrekken, want op woensdag moet ze van de gemeente echt weg zijn uit de villawijk.