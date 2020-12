John Stegeman baalt van vroege tegendoelpunten PEC Zwolle tijdens 'leerzame avond'

Stegeman noemt die treffers dan ook de reden van de nederlaag: "Doordat we te snel de doelpunten tegen krijgen. Na tien minuten staat het 2-0 en dan zie je gewoon dat we heel veel moeite hebben om het op te brengen. Ik vind dat we goed aan de wedstrijd starten. Agressief, aan de bal ook gewoon prima, creëren een mogelijkheid, maar ook zonder bal klopte het gewoon. En bij de eerste de beste bal die we tegen krijgen, waarbij ik vind dat we niet goed verdedigen en hetzelfde geldt bij die 2-0 en dan ebt het vertrouwen wat weg."

Getergd tot op het bod

Ajax verloor drie duels op rij, met als dieptepunt de uitschakeling in de Champions League afgelopen woensdag. Stegeman kan de motivatie van Ajax vanavond dan ook begrijpen: "Ik snap ook wel dat ze getergd zijn tot op het bod, want ze krijgen natuurlijk heel veel kritiek. Maar of dat terecht is...Ajax is natuurlijk wel één van de beste ploegen in de Eredivisie. Het gemak waarmee ze wedstrijden tot nu toe hebben gewonnen, en ook vanavond, dat zegt wel heel veel over het niveau van Ajax."

Herpakken

De coach was even bang voor een monsterscore, maar zag zijn ploeg zich na rust herpakken. "Als het na tien minuten 2-0 staat, en ik ben vaker in de Arena geweest, moet je je wel heel erg goed herpakken en daar zag het niet heel erg naar uit in de eerste helft. Dat vond ik in de tweede helft wel, toen had ik niet het gevoel dat we nog heel veel doelpunten tegen zouden krijgen. Daardoor vind ik het ook best wel balen dat we in de slotfase nog heel naïef weer een doelpunt tegen krijgen."

Leerzame avond

"Zoals Ajax voetbalt, zo willen wij graag voetballen. Dominant, de tegenstander de wil opleggen, hoge intensiteit, veel tempowisselingen in het spel. En wij hadden heel veel moeite om daar in mee te gaan en ook de voetballende oplossing te vinden. Ik heb ook gezegd dat dit een leerzame avond moet zijn, want zo willen wij het ook graag. Ik denk dat het wel leerzaam is voor deze jonge ploeg", sluit de oefenmeester af.