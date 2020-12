Pelle Clement eindelijk terug van blessure: "Geen idee wanneer het over zou zijn, ontzettend pittig"

PEC Zwolle was gisteren kansloos bij Ajax (4-0), maar na afloop was er één speler die iets minder baalde dan de rest. Pelle Clement speelde een half uur mee. Hij maakte vorige week tegen Vitesse in het laatste kwartier zijn rentree na lang blessureleed en kon gisteren dus dubbel zo lang meedoen.

"Voor mij is het ook ontzettend lang geleden dat ik überhaupt heb gespeeld en dat ik weer een half uur op het veld kan staan en me goed voel is voor mij ontzettend prettig, dus van dat stuk heb ik zeker nog kunnen genieten. Ondanks dat ik erin kwam bij 3-0, dan wordt het een heel lastig verhaal", begint Clement over zijn gevoel na afloop.

Elke dag beter

"Het voelt goed, het voelt steeds beter, het gaat nog steeds iedere dag iets beter. Het is lang geleden voor mij, want ik heb in de voorbereiding ook al een tijd toch wel wat lichte klachten gehad. Ik ben blij dat dat nu afneemt en dat ik me gewoon weer vrij voel en dat is ontzettend belangrijk voor mij."

Hoop geleerd

Clement raakte in de voorbereiding geblesseerd en zijn terugkeer op het veld duurde langer dan hij kon inschatten: "Veel langer dan ik zelf dacht en dat iedereen dacht, denk ik. Toen ik geblesseerd raakte, dacht ik steeds, dat kost me twee á drie weken en dan ben ik er wel weer. Maar als ik dan in die tweede of derde week kwam, had ik wel door dat het iets langer ging duren. Dan stel je het iets uit en ben ik iets sneller teruggekomen dan achteraf verstandig was. Dus daar heb ik ook weer van geleerd."

Mentaal zwaar

"En zo bleef het maar continu doorgaan. Week in, week uit kwam ik weer in die teleurstelling terecht van je gaat het toch weer niet halen dit weekend en het weekend erop weer niet. Dat is mentaal ontzettend zwaar kan ik zeggen."

Doel was weg

Vooral de onzekerheid maakte het moeilijk voor de middenvelder: "Het is geen spierscheuring of iets waarvan je weet, je bent er een bepaald aantal weken uit en dan ben je er weer. Dan kun je naar een doel toewerken en dat doel was op een gegeven moment helemaal weg. Want ik had geen flauw idee wanneer het over zou zijn. Dus dat was ontzettend pittig. Ik ben nu heel blij dat ik een half uur lekker in de Arena heb kunnen voetballen. Op naar meer."

Machteloos gevoel

PEC haalde de laatste tijd geen goede resultaten en dat maakt het extra lastig om niet mee te kunnen doen: "Het is sowieso zwaar om op de tribune te zitten en je team te zien spelen. De seizoenstart was natuurlijk best wel goed, dus dan is het minder lastig om te kijken. Op een gegeven moment werden de resultaten wat minder, dan heb je het gevoel dat je kan helpen, maar je kan niets doen. Dat is een ontzettend machteloos gevoel. Daarom ben ik weer hartstikke blij om bij de groep te zijn."

Bonus

"Ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, alles wat ik voor de winterstop kan spelen is bonus voor mij met de klacht die ik had. Dus ik ben nu al ontzettend blij dat ik afgelopen weekend een kwartier en nu een half uur heb kunnen spelen. Hopelijk kan ik dat nog iets uitbreiden en dan wil er zelf na de winterstop weer helemaal klaar voor zijn", sluit Clement af.