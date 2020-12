Burgemeester Zwolle wil landelijke regels rondom boerenprotesten: "Er is een grens overschreden"

Boeren blokkeerden gisteren het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Supermarkten in Noordoost-Nederland kampten daardoor met legere schappen, ook konden veel boodschappen niet bij de mensen worden thuisbezorgd. "De maatschappelijke ontwrichting die deze actie met zich heeft meegebracht, is gigantisch", zegt burgemeester Peter Snijders van Zwolle.

'Heel kwetsbaar'

Snijders wijst daarbij op de oplopende besmettingscijfers. "Juist in deze coronatijd is het heel kwetsbaar om dit nu te doen. Er zijn mensen die vanwege een besmetting niet naar de supermarkt kunnen. Er is nu wel een grens overgegaan."

Als het aan de burgemeester ligt, is het ook de laatste keer dat het distributiecentrum in Zwolle is geblokkeerd. "Ik hoop dat de boeren zo verstandig zijn om een ander actiemiddel te kiezen. Maar als ze toch besluiten om het nog een keer te doen, dan sluit ik niet uit dat ik juridische instrumentaria inzet."

Landelijke afspraken

Snijders wil dat er landelijke afspraken komen rondom de boerenprotesten. "Zodat we daar ook eenduidig in kunnen optreden", legt hij uit. "Ik zal dit morgenavond ook in het landelijk veiligheidsberaad aan de orde stellen. Ik heb begrepen dat meer collega-burgemeesters van mij behoefte hebben om daarover te praten."

Hij noemt daarbij als voorbeeld de situatie in Drenthe, waar het afgelopen zomer boeren verboden werd om met hun trekker te demonstreren. Snijders: "Demonstreren mag, dat is een groot goed, maar niet meer met een trekker."

Door het boerenprotest in Zwolle lagen er minder producten in de schrappen (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Coronaregels geschonden

De Zwolse burgemeester had zaterdag de hele dag 'intensief overleg' met een aantal boeren en Albert Heijn. "De directie van Albert Heijn is naar Zwolle getogen om daar te kijken naar oplossingen. Daarna heb ik datzelfde nog eens geprobeerd", zegt hij over de impasse.

Het boerenprotest in de provinciestad verliep volgens Snijders 'ongeorganiseerd'. "Er zijn veel verschillende belangen, en standpunten veranderen ook in de loop van de dag. Dat is natuurlijk heel slecht onderhandelen. Dat zag ik in Zwolle al, maar dat gebeurt blijkbaar op landelijk niveau net zo."

Snijders merkte bovendien dat de boeren de coronaregels veelal aan hun laars lapten. "We hadden al een aantal keer tegen de organisatoren gezegd: houd je aan de coronarichtlijnen. We constateerden toch in de loop van de ochtend dat dat niet overal goed lukte. Dat is voor ons reden geweest om politie ook daadwerkelijk op de plek in te zetten en mensen te manen zich aan de regels te houden."

Ultimatum gesteld

Toen de gesprekken gisteren op niets uitliepen, stelde Snijders een ultimatum: de boeren moesten uiterlijk om zes uur 's middags uur vertrokken zijn. Daar gaven de boeren uiteindelijk gehoor aan. Op de vraag of er ook boetes zijn opgelegd, zegt Snijders: "Voor zover mij op dit moment bekend is, heb ik er geen informatie over dat er boetes zijn uitgedeeld."

Hebben de boerenacties nog steun van de bevolking? Snijders: "Dat beeld is wisselend. Er is absoluut sympathie voor de boeren, maar of dit nou het goede actiemiddel is, vraag ik me af. Ik merk dat daar ook een zekere moeheid en sleetsheid in komt in de publieke opinie. Maar het is aan mij om te zorgen dat het ordentelijk verloopt."