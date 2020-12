Keolis start nieuwe dienstregeling met 250 elektrische bussen; een primeur voor Overijssel en Gelderland

Er is het afgelopen jaar veel commotie geweest rondom de aanbesteding procedure waarbij het bedrijf gefraudeerd heeft. Daarom krijgt Keolis van de provincies Overijssel en Gelderland voorlopig een noodconcessie voor twee, in plaatst van de oorspronkelijk gekregen tien jaar, toegewezen.

Zonder toeters en bellen

Het is de reden dat het rondrijden van de elektrische bussen vandaag zonder toeters en bellen van start is gegaan. " Maar ook de corona maatregelen stonden een groot openingsfeest in de weg", zegt woordvoerder Lotte Hendriksen van Keolis.

Die laat weten dat de introductie van het rijden met de elektrische bussen vandaag voorspoedig is verlopen. " Afgezien van wat kleine aanloopproblemen met een aantal boordcomputers zijn we heel tevreden", aldus Hendriksen. De meeste kinderziektes zijn eruit en we hebben er alle vertrouwen in dat de bussen klaar zijn voor het grote werk."

Schoner, stiller en comfortabeler

Ook de reacties van de reizigers stemmen tot tevredenheid. De meeste mensen vinden de elektrische bussen schoner, stiller, en comfortabeler om in te reizen. Zo zijn er ook een aantal extra voorzieningen in de bussen geplaatst om het reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

"De bussen hebben ook usb poorten en er zit wifi in", zegt een van de reizigers die enthousiast uit de bus stapt, " belangrijk want als je niet met de tijd meegaat kun je ook reizigers verliezen daarom vind ik het goed dat de bussen zijn uitgerust met de nieuwste technologie". Hij is tevreden, net als de meeste andere passagiers en ook de buschauffeurs zelf, die hun werk vanaf nu een stuk stiller en en prettiger kunnen doen. De bussen rijden vanaf vandaag in de Regio IJssel-Vecht onder de naam RRReis hun routes.