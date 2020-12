"Gemeente Borne nam het initiatief voor gesprekken over plaatsing asielzoekers in voormalig azc in Azelo"

De gesprekken over het eventueel plaatsen van statushouders in het voormalige asielzoekerscentrum in Azelo zijn gestart op initiatief van de gemeente Borne. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De wethouder heeft daar tot op heden nog geen uitspraken over gedaan, ondanks vragen vanuit de raad. Ook omwonenden weten niet wie het initiatief nam. Als dat inderdaad de gemeente was, maakt dat de affaire extra pijnlijk.

Dat komt door de tekst van het besluit uit 2018 van de gemeente Borne om het azc van het COA aan te kopen. Daar staat letterlijk in dat dit wordt gedaan ‘ten einde ook anderszins de (maximale) garantie te bieden dat de azc-locatie na 23 december 2019 niet nogmaals heropend wordt en daarmee tegemoet te komen aan maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verwachtingen.’

Een tekst die de omwonenden het vertrouwen gaf dat asielzoekers in Azelo 'een gepasseerd station' waren zoals wethouder Kotteman het vorig jaar verwoordde.

Oordeel vellen

En nu staat het college op het punt om de raad een oordeel te laten vellen over de vraag of met de koop van het pand in 2018 inderdaad ook echt nee is gezegd tegen een terugkeer van asielzoekers naar Azelo. Want met die boodschap staan wethouder Kotteman en burgemeester Pierik binnenkort voor de gemeenteraad.

Het is een aanpak die de wenkbrauwen doet fronsen en wel meer dan dat. Niet alleen bij de inwoners van Borne, uiteraard ook bij de omwonenden van het azc in Azelo en de leden van de gemeenteraad. Zij kijken met stijgende verbazing naar het handelen van burgemeester Pierik en wethouder Kotteman.

Dit voelt niet als een messteek in mijn rug, maar als een messteek in mijn hart

Decennia al woont Josefien Peper met haar man bij het gebouw in Azelo, dat al zo vaak dienst deed als asielzoekerscentrum. Als het college van Borne zijn zin krijgt, wonen er binnenkort opnieuw asielzoekers, terwijl de omwonenden dachten dat ze een toezegging hadden van datzelfde college dat het voorbij was.

De frustratie over de houding van burgemeester Pierik en wethouder Kotteman is groot, "Dit voelt niet als een messteek in mijn rug, maar als een messteek in mijn hart", zegt omwonende Josefien Peper. Afgelopen weekend liep het vertrouwen van de omwonenden van het voormalige azc in de gemeente Borne opnieuw een flinke knauw op. Aanleiding waren uitspraken van burgemeester Jan Pierik in het radioprogramma 'Groot Onderhoud' waarin hij een uur te gast was.

Hermetisch gesloten

Pierik gaf in dat gesprek aan dat de gemeente Borne het azc-pand had gekocht om zelf de regie te kunnen houden over wat er in de toekomst met het gebouw zou gebeuren. Een uitleg die totaal afwijkt van de manier waarop omwonenden naar die deal kijken. Zij waren er van overtuigd dat het gemeentebestuur met de aankoop van het pand de deur naar het COA hermetisch had afgesloten.

Ik heb geen antwoord gehad

Wie nam het initiatief om in gesprek te gaan over de mogelijkheid om van het voormalige azc in Azelo weer een asielzoekerscentrum te maken? Het antwoord op die vraag geeft de gemeente niet. Wethouder Kotteman kreeg de vraag twee weken geleden in raadsvergadering meerdere keren. "Ik heb geen antwoord gehad", zegt het VVD-raadslid Leo Graafhuis.

En ook omwonenden weten het niet. "De wethouder en burgemeester draaien daar omheen", aldus een omwonende. Een antwoord geeft het college daar niet over, maar omwonenden blijven achter met de indruk dat het initiatief bij het COA moet hebben gelegen. Wie heeft het initiatief genomen, het college of het COA? Die vraag, gisteren gesteld door RTV Oost aan de gemeente Borne, bleef onbeantwoord.

Azelo is een optie

Een woordvoerster van het COA is er wel duidelijk over. Het initiatief lag bij het gemeentebestuur van Borne. En dat is ook niet zo gek volgens haar, aangezien de gemeente eigenaar is van het pand. Maar het COA staat zeker open voor een terugkeer naar Azelo. "Wij hebben plekken hard nodig. Als die mogelijkheid bestaat, is het zeker een optie, maar het is niet aan ons om te besluiten." Duidelijk is volgens haar wel dat er nog geen harde afspraken op papier staan.

Als inderdaad de gemeente het bal geopend heeft met het COA is dat ongekend pijnlijk voor de omwonenden. Omwonende Josefien Peper verwijst naar een avond, lang geleden, in 1992. Ineens werd er thuis een brief afgeleverd. In de brievenbus bij haar huis dat op vijfhonderd meter afstand staat van het gebouw dat toen nog vooral bekend was als voormalig jongensinternaat. "In de brief werd aangekondigd dat asielzoekers in het gebouw zouden worden opgevangen en dat nog dezelfde avond er een vergadering plaats zou vinden", zegt Peper. "Niemand wist er iets van."

Bedrog

Peper is toen nog heel Azelo doorgereden om mensen op te trommelen. Destijds was Azelo nog onderdeel van de gemeente Ambt-Delden. Bedrogen voelde Peper, haar man en andere inwoners van Azelo zich toen. "Dat bedrog is altijd door blijven gaan", zegt Josefien Peper als ze de huidige aanpak van het Bornse gemeentebestuur vergelijkt met de aanpak, destijds in de jaren negentig door Ambt-Delden.

Hij moet proberen om Borne weer boven water te krijgen

Voor Peper is het wel duidelijk met wat voor burgemeester zij als omwonenden te maken hebben. Pierik werd eind januari geïnstalleerd in Borne. "Hij is duidelijk een burgemeester met een missie", zegt Peper. "Hij moet proberen om Borne weer boven water te krijgen, te voorkomen dat het een artikel-12 gemeente wordt. En dat gebeurt over de rug van de Azeloërs." Want, en dat heeft het college niet onder stoelen of banken gestoken, de optie asielzoekers is de meest lucratieve voor de gemeente Borne.

Als het COA het azc voor een periode van drie jaar huurt en er statushouders in gehuisvest worden, verdient de gemeente Borne het aankoopbedrag van het pand terug. Bovendien levert het COA het perceel schoon op. De bijgebouwen zullen worden gesloopt.

Rug recht houden

Uiteindelijk draait het uit op een centenkwestie en is het de vraag of de gemeenteraad de rug recht houdt als er een beslissing genomen moet worden over wel of geen asielzoekerscentrum in het azc. Twee weken geleden nam de raad nog een motie aan, die het college terugstuurde naar de tekentafel. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het voormalige azc in Azelo weer open te stellen voor de opvang van asielzoekers was daarmee voorlopig van tafel.

Of dat zo blijft zal de toekomst moeten leren. Omwonenden willen intussen dat de gemeente ook kijkt naar hun plan voor het gebouw. De omwonenden willen dat de bijgebouwen gesloopt worden. De villa mag blijven staan. De omwonenden zien verder ruimte voor woningbouw en wellicht een zonneveld. Voor dat plan lijkt het gemeentebestuur maar weinig oog te hebben, stelt Peper. "In het interview dat burgemeester Pierik zaterdag gaf met RTV Oost heeft hij er in een uur tijd met geen woord over gesproken."