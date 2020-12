FC Twente vergeet zichzelf voor rust te belonen, AZ wint in Enschede

FC Twente heeft in eigen huis de derde nederlaag van het seizoen geleden. In De Grolsch Veste vergat de ploeg van Ron Jans zichzelf voor rust te belonen en daardoor ging het geplaagde AZ er met de winst vandoor. In Enschede werd het uiteindelijk 1-3.

Ten opzichte van de knap gewonnen wedstrijd bij Ajax liet trainer Ron Jans zijn elftal ongewijzigd. Menig vertolkte vorig weekend in Amsterdam met twee treffers een hoofdrol en ook tegen AZ kwamen de eerste kansen van FC Twente van zijn voet. Op aangeven van Danilo schoot de linksbuiten uit de draai net naast en even later raakte hij via de hand van doelman Bizot de paal.

Sterker Twente

Ook AZ liet daarna van zich spreken via Boadu, maar de jeugdinternational mikte na een individuele actie net over het doel van Drommel. Daarna was het vooral Twente dat aanspraak maakte op de openingstreffer. Danilo kreeg de bal uit een hoekschop voor de voeten en aarzelde niet, maar op de doellijn bracht Stengs redding.

Kansen Menig en Danilo

Kort daarna kon Menig de gastheren op voorsprong zetten, maar nadat hij de bal met enig geluk meekreeg raakte hij wederom het houtwerk, dit keer de lat. Twente reeg de kansen aaneen in de eerste helft en was na een half uur wederom dichtbij via Danilo, maar na een goede steekpass van Ilic ging de inzet van de Braziliaan naast.

AZ wél op voorsprong

Ook vanavond doemde die oude voetbalwet weer op, want het was AZ dat op voorsprong kwam. Drommel vloerde de doorgebroken Boadu in de zestien en de toegekende strafschop werd vervolgens hard binnengeschoten door Koopmeiners. Vlak voor rust kwamen de Alkmaarders zelfs op 0-2 dankzij Sugawara, die aan buitenspel ontsnapte en fraai de bovenhoek vond.

Beide ploegen dichtbij

Na rust ging de thuisploeg op zoek naar de aansluitingstreffer, maar gaf daardoor ook veel ruimte weg aan AZ. Aboukhlal en Karlsson kregen kansen om het duel te beslissen, maar lieten Twente in leven. Ook de thuisploeg kreeg daarna een goede mogelijkheid op de 1-2 via Danilo, maar de clubtopscorer tikte de bal - na een mooie dieptepass van invaller Oosterwolde - net naast de paal.

Danilo brengt spanning terug

Twintig minuten voor tijd mocht ook Twente aanleggen voor een strafschop toen Stengs invaller Dervisoglu omver liep. Danilo faalde niet van elf meter en bracht met zijn tiende treffer van het seizoen de spanning helemaal terug, 1-2.

Rood Oosterwolde

In de slotfase gingen de Enschedeërs alles of niets spelen. Een kopbal van Danilo werd uit de hoek geplukt door Bizot en ook Ilic was dicht bij de gelijkmaker. Toch viel de beslissing vlak voor tijd aan de andere kant. Oosterwolde werkte de doorgebroken Aboukhlal naar het gras en moest er met rood af. De vrije trap die daarop volgde werd vervolgens knap binnen gekruld door Koopmeiners. Dat was tevens het slotakkoord in Enschede.

FC Twente - AZ 1-3

0-1 Koopmeiners (34/strafschop)

0-2 Sugawara (43)

1-2 Danilo (73/strafschop)

1-3 Koopmeiners (90)

Arbiter: Makkelie

Geel: Drommel, Danilo

Rood: Oosterwolde (87)

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo (Jeremejeff/85), Pierie, Smal (Oosterwolde/46); Brama, Ilic (Bosch/85), Roemeratoe; Cerny (Dervisoglu/71), Danilo (Dumic/90+4), Menig.

AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Letschert, Wijndal; Reijnders, Stengs, Koopmeiners; Karlsson (Efjen/90+4), Boadu (Druijff/86), Aboukhlal.

