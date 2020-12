Brama baalt dat Twente de trekker niet overhaalt: "Heel zuur dat je dan 0-2 de rust in gaat"

"We hebben aardig gespeeld en ik vind dat we in het eerste half uur de bovenliggende partij waren. We creëren kansen, maar halen niet de trekker over. We maken hem niet af en dan krijg je vaak een counter om de oren. Het is dan wel zuur dat je 2-0 achter de rust in gaat", was het oordeel van de middenvelder.

"Het was niet genoeg, helaas"

"Ook in de tweede helft hebben we geprobeerd om te blijven voetballen en tot kansen te komen", vervolgt Brama. "We maken dan die 1-2 uit een penalty en krijgen daarna wat kansjes. Maar het was niet genoeg vandaag, helaas."

Veldspel continueren

FC Twente wist zich wederom goed te meten tegen een op voorhand beter team, vindt Brama. "Aan het veldspel kunnen we ons vasthouden en we moeten daardoor tot nog meer kansen komen. Hier kunnen we wel mee door."