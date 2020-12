Bedrijven sorteren voor op mogelijke sluiting en gaan extra open of werken met veel korting

Het kabinet komt vandaag waarschijnlijk met strengere maatregelen om het coronavirus in te dammen. Verwacht wordt dat niet-essentiële winkels dicht moeten. Meerdere bedrijven sorteren hierop voor en gaan extra open of geven hoge kortingen.

Kapper Marc Woldberg van Whair in Zwolle zegt wel tegen een stootje te kunnen. "We gaan ervan uit dat we dicht moeten. We proberen de schade zo veel mogelijk te beperken en gaan vandaag met het hele team aan de bak. We zien de bui eigenlijk wel een beetje hangen."

'Een lastige'

Op de vraag of hij het begrijpt dat ook zijn zaak mogelijk dicht moet, is het even stil. "Dat is een lastige. Natuurlijk staat de gezondheid voorop, maar we werken al met strikte maatregelen. Alleen op afspraak, zodat we weten wie er binnen is geweest. En verder natuurlijk met alle afstandsprotocollen en mondkapjes."

Gisteravond heeft hij online meegedeeld dat de zaak vandaag extra open is. "Ik word overstelpt met mailtjes en telefoontjes. Dat was bij de eerste sluitingsperiode ook al zo. Mensen willen toch nog snel even geknipt worden."

Diepe zucht

Helga Schuurman van de gelijknamige schoenenzaak in Nieuwleusen slaakte een diepe zucht toen ze gisteren hoorde van de mogelijke sluiting van haar winkel. "Oh jee, was mijn eerste gedachte. Wat moet ik doen? Kan ik nog open? Vorige keer hadden we al zeker tachtig procent minder omzet. Wat gaat er nu gebeuren?"

Om toch zo goed en zo kwaad als het kan van haar voorraad af te komen zijn er flinke kortingen tot wel vijftig procent ingesteld en laat ze via social media weten dat ze deze maandag wel open gaat. Normaal gesproken is de winkel dicht. "Er staat hier toch al gauw voor anderhalve ton aan voorraad. Het zou fijn zijn als er weer wat financiële middelen zijn als de zomercollectie zich in februari aandient, die moeten we ook inkopen."

Dubbel gevoel

Ze heeft een dubbel gevoel als gevraagd wordt of ze het snapt. "Natuurlijk snap je de maatregelen, maar je hebt wel je zaak te runnen. Misschien kunnen we wat dingen organiseren. Sleutelreparatie op locatie bijvoorbeeld. Of als de mensen schoenen gerepareerd moeten hebben, dat we dan een mandje voor de winkel zetten. Schoenen erin, briefje met gegevens erbij en ik breng het na reparatie wel aan huis. Zoiets."