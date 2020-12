Scheidsrechter Makkelie na rode kaart Oosterwolde: "Had niet willen fluiten, geen rood"

FC Twente-verdediger Jayden Oosterwolde moest gisteravond in de slotfase het veld verlaten met een rode kaart tegen AZ. Achteraf gaf scheidsrechter Danny Makkelie aan dat dat onterecht was.

Oosterwolde leek Zakaria Aboukhlal op de hakken te raken op de rand van het strafschopgebied. "Vanaf de zijkant komt het advies strafschop, hij loopt hem op de hakken", aldus Makkelie na afloop. Hij gaf een strafschop en Oosterwolde geel. "Daarna zei Dennis Higler (de VAR, red.) me dat de overtreding erbuiten plaatsvond." Dus gaf Makkelie een vrije trap (die er ook nog eens in ging). Omdat het een doorgebroken speler was, kreeg Oosterwolde alsnog rood, een straf die niet geldt als er ook een strafschop gegeven wordt.

Geen contact

Makkelie vindt na afloop echter dat het helemaal geen overtreding was. "Ik heb net beelden gezien en er blijkt helemaal geen contact bij de hakken te zijn. De VAR heeft gekeken of hij de beslissing kan steunen en die heeft gezien dat er heel licht contact op de rug is met een hand. Dus op basis daarvan heeft hij de beslissing gesteund."

Niet willen fluiten

"Alleen als ik de situatie zelf terugzie, had ik daar helemaal niet voor willen fluiten. Ik vind het zelf geen overtreding. Dat de VAR steunt omdat er contact is, is volgens het protocol. Maar ik had veel liever gezien dat de VAR mij had verteld; ik zie het contact bij de benen niet, er is wel licht contact op de rug, heb je dat gezien?"

"En dan hadden we wellicht op basis van de communicatie een ander besluit kunnen nemen. Vanuit Zeist wil men niet dat de VAR en scheidsrechter in communicatie gaan over dit soort dingen, maar dat had vanavond wel uitkomst geboden."

Rood niet terecht

"De rode kaart is dan ook niet terecht, want ik vind het geen overtreding. Ik had hier niet voor willen fluiten", aldus de scheidsrechter na afloop tegenover FOX Sports.