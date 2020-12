Kuipers en Gözübüyük fluiten duels Zwolle en Twente bij laagvliegers Emmen en VVV

Zwolle opent speelronde 13 vrijdagavond om 20.00 uur in eigen huis. Twente gaat een dag later op bezoek in Limburg en dat duel begint om 18.45 uur. Zondag speelt Heracles Almelo bij sc Heerenveen om 14.30 uur en daarbij is Martin Pérez de leidsman. Volgende week is er een doordeweekse ronde en ook daarvoor zijn de scheidsrechters al bekendgemaakt. Martin van den Kerkhof fluit dinsdag 22 december FC Twente - Sparta Rotterdam, Ingmar Oostrom leidt een dag later ADO Den Haag - PEC Zwolle en dezelfde avond is Allard Lindhout de leidsman bij FC Groningen - Heracles Almelo. Dit is het volledige programma en de stand in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie komt Go Ahead Eagles zondag pas op zondag om 20.00 uur in actie. Roda JC is dan in Kerkrade de tegenstander en Edwin van de Graaf is de scheidsrechter. Bekijk hier het programma en de stand in de Eerste Divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede fluit zondag ADO Den Haag - Ajax, is 22 december de VAR bij PSV - VVV-Venlo en leidt een dag later AZ-Vitesse.

KNVB Beker

Deze week staan ook de duels van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles bij respectievelijk Excelsior en SC Cambuur op het programma in de KNVB Beker. Laurens Gerrets fluit morgen in Rotterdam en Oostrom in Leewarden. Dit is het bekerprogramma.