En weer brandt een auto uit in Enschede, nummer 55 dit jaar

De hulpdiensten kregen omstreeks kwart over twee een melding van een autobrand. Naast de auto werden flessen met een brandbare vloeistof aangetroffen die door de politie veilig zijn gesteld.

Omgeving afgezet

De politie is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Mensen die iets hebben gezien of meer weten over de oorzaak van de brand worden verzocht zich te melden bij de politie. Daarnaast is de politie op zoek naar camerabeelden.

Het is de zoveelste autobrand in korte tijd in de gemeente Enschede. Afgelopen weken brandden er in Enschede al meerdere auto's uit. Het is de 55e autobrand van dit jaar in Enschede.