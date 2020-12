Justitie wil schietende rapper uit Zwolle zes jaar achter tralies

Tegen een rapper uit Zwolle is zes jaar celstraf geëist voor het beschieten van een plaatsgenoot. Dat gebeurde afgelopen september op de Voochtstraat in de stad. De twee hadden een conflict, mogelijk op gebied van drugshandel. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt en overleefde de schietpartij.

Het incident bracht een kleine schokgolf teweeg in de stad, die het afgelopen anderhalf jaar geteisterd is door drugsgeweld. Meerdere schietpartijen passeerden de revue, waarvan één fataal. Ook nu had het volgens justitie heel anders af kunnen lopen. Zeker, omdat er allerlei passanten op de been waren.

Groot wapen met veel kogels

Net na werktijd kwam de rapper het slachtoffer rijdend in de auto tegen. Omdat hij naar eigen zeggen al meerdere malen door het slachtoffer was bedreigd, stapte hij uit om verhaal te halen. 'Eerder heeft hij me bedreigd met een wapen', zegt de rapper. 'En ik heb gehoord dat hij een groot wapen met veel kogels klaar had liggen. Ook is mijn auto in de fik gestoken en reed hij met zijn broertje geregeld heel uitdagend bij mij door de straat.'

De rapper zegt dat hij zich had bemoeid met een conflict tussen een maat en het slachtoffer. Waarover dat conflict gaat, is niet duidelijk geworden. Mogelijk heeft het te maken met handel in verdovende middelen. 'Zij zijn drugsdealertjes die naam proberen te maken', zegt de rapper over het slachtoffer en diens broertje.

Ladykiller

Nadat ze elkaar op de Voochtstraat hadden getroffen, liep het uit de hand. Er ontstond een woordenwisseling tussen de rapper en het slachtoffer. Toen een vriendin van de rapartiest ertussen kwam, werd die weggeduwd. 'Vervolgens wilde hij een wapen van achter zijn broekband vandaan pakken', zegt de rapper. 'Toen heb ik snel mijn eigen pistool gepakt en hem in zijn been geschoten. Ik wilde hem stoppen.' De rapartiest beschoot zijn opponent met een zogenoemde "ladykiller", een klein pistool. Het wapen is niet teruggevonden.

Onder schot

Na de schietpartij houdt de rapper, volgens getuigen, bij zijn vlucht het slachtoffer en diens broertje nog onder schot. Als de schutter weg is, met z'n vriendin, arriveren er al heel snel vier mannen. Als die de politie horen, gaan ze snel weg. Wat die mannen daar precies deden, is onduidelijk. Mogelijk hebben ze het wapen meegenomen van het slachtoffer, waarover de rapper het had. 'Het is niet onaannemelijk dat drugsdealers een wapen bij zich dragen', zegt de rapper's advocaat. Die vindt dat zijn cliënt veel minder straf verdient dan het OM wil. 'Zijn leven liep gevaar, omdat zijn opponent wilde gaan schieten. Door zelf zijn vuurwapen te gebruiken, heeft hij dat voorkomen.'

Verbrijzeld

Het slachtoffer werd geraakt in zijn bovenbeen. Het bot raakte verbrijzeld. Momenteel loopt hij op krukken met een stalen pen in zijn been. Hij wil een kleine 14.000 euro schadevergoeding van de rapper hebben. Volgens het OM had de schietpartij ook heel anders af kunnen lopen, omdat de rapper geen geoefend schutter was. 'Als de loop 1 of 2 centimeter naar boven had gewezen, had de kogel fataal kunnen zijn.'

De rechtbank velt over twee weken vonnis.