Drukte in Overijsselse winkelsteden na uitlekken nieuws over totale lockdown

"Rijen voor de winkels", aldus een Almeloër. "Normaal op maandagmiddag kun je een kanon afschieten zonder iemand te raken. Dat wordt nu lastiger."

Op beelden is te zien hoe het in het noordelijke deel van de Grotestraat drukker is dan normaal. Dat is een deel waar veel leegstand is, maar mensen trekken nu ook naar dat deel van het centrum om nog wat last minute aankopen te doen.

In Enschede is het voor een maandag heel erg druk in het centrum van de stad. "Normaal is er op maandag niks te doen", zegt ook hier een Enschedeër. Nu kun je bij wijze van spreken bijna over de hoofden lopen.

Drukte in de Enschedese binnenstad (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Zelfs bij een juwelier moesten mensen in een lange rij staan.

In de rij voor een juwelier in Enschede (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Ook in Zwolle is het veel drukker dan normaal op een maandag in het centrum van de stad. Ook daar grijpen mensen hun voorlopig laatste kans om nog even een winkel binnen te gaan die de komende weken gesloten is op last van de regering.

Deventer laat het zelfde beeld zien als veel andere plaatsen in Overijssel. De regering wilde drukte in de centra morgen voorkomen door de maatregelen vannacht al in te laten gaan. De drukte die morgen wordt voorkomen, ontstaat op heel veel plaatsen, onder meer dus in Deventer.

Drukte in Deventer (Foto: PNN)

In Hardenberg is het druk bij het plaatselijke filiaal van de Action. Er staat een rij. Mensen moeten wachten voor ze naar binnen kunnen.

Drukte in Hardenberg voor de Action (Foto: Gert Stegeman)

Ook in Nijverdal rijen. Onder meer bij de Primera aan het Dunantplein staan de mensen buiten te wachten.

Rij voor de Primera in Nijverdal (Foto: NewsUnited/Jan Willem Klein Horstman)

In Genemuiden ook drukte bij de Action, vooral het toiletpapier was in trekt. Daarmee vertoont het gedrag van het winkelend publiek parallellen met het hamstergedrag in maart, tijdens de eerste lockdown. Ook toen was toiletpapier een veel gekocht artikel omdat mensen bang waren zonder te zitten. Later bleek dat de angst voor tekorten in de winkels ongegrond was.