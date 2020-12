Sportschool in Vroomshoop waar drugslab werd aangetroffen op last van burgemeester twaalf maanden gesloten

In het vorige maand opgerolde drugslab in Vroomshoop werd crystal meth geproduceerd (Foto: News United / Kevin Gerrits)

De sportschool aan de Afrikalaan in Vroomshoop waar vorige maand een drugslab in werd aangetroffen, is op last van burgemeester Broekhuizen van Twenterand voor een periode van twaalf maanden gesloten. In het lab werd de harddrug crystal meth geproduceerd.

“Ik ben geschokt dat een dergelijk professioneel drugslab in onze gemeente is aangetroffen", zegt burgemeester Broekhuizen in reactie op zijn besluit om het pand voor twaalf maanden te sluiten. "En dan ook nog eens in een sportschool met een kinderopvang. Een drugslab is levensgevaarlijk door de aanwezige chemicaliën en het brandgevaar. Dat er crystal meth werd geproduceerd, is bovendien extra zorgelijk aangezien dit verbonden is aan zware internationale criminaliteit."

"Ik moet er dan ook niet aan denken wat er op deze locatie allemaal had kunnen gebeuren. Met het sluiten van het pand in Vroomshoop voor een jaar moet het voor iedereen duidelijk zijn dat we deze praktijken absoluut niet tolereren.”

Meerdere overtredingen

Het is niet de eerste keer dat bij het bedrijfspand een productielocatie van drugs is aangetroffen. In 2017 werd in een aangrenzende unit een grote hennepkwekerij met ruim 1600 planten door de politie aangetroffen.

Daarnaast is inmiddels duidelijk geworden dat er ook sprake was van een aantal andere misstanden en overtredingen. Zo blijken er illegale bouwwerkzaamheden in het pand te hebben plaatsgevonden, is er een illegale elektriciteitsvoorziening aangelegd en voldoet het pand niet aan de eisen voor brandveiligheid.

Ook is er sprake van een illegale woonvoorziening die tijdens de politie-inval vorige maand in gebruik bleek te zijn. “Alles bij elkaar gaat het dus om een zeer ernstige situatie”, aldus Broekhuizen.

Samenwerking

De gemeente Twenterand treedt in sameb met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugsproductie en drugshandel omdat dit de veiligheid, gezondheid en het woon-, leef- en ondernemersklimaat ernstig aantast. “Inwoners en ondernemers moeten zich in Twenterand fijn maar vooral ook veilig voelen. Samen met diverse partijen blijven we ons dan ook volop inzetten om drugsproductie, drugshandel en drugsoverlast te bestrijden.", aldus Broekhuizen.