Verdachte moord Chantal de Vries ligt overhoop met rechters: "Krijg de tering!"

Hij vindt de psycholoog en psychiater van het Pieter Baan Centrum (PBC) maar manipulatief bezig. Dat is de reden waarom Wim V., verdacht van de 'kerstmoord', al na enkele sessies alle verdere medewerking aan onderzoek naar zijn psyche weigerde.

Terwijl de vraag over die psychische gesteldheid van V. juist cruciaal is om na te kunnen gaan of hij eventueel ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het misdrijf en wellicht in aanmerking komt voor de door hem gewenste tbs.

'Kerstmoord'

Deze maand is het exact een jaar geleden dat Chantal de Vries (27) in Hengelo met zeven messteken van het leven werd beroofd. De jonge medewerkster van grand-café De Twee Wezen was op kerstavond op weg naar haar geparkeerde auto toen ze vanuit het niets werd aangevallen en van achteren neergestoken. Nog dezelfde nacht werd Wim V. ingerekend.

Chantal de Vries, slachtoffer van de 'kerstmoord'. (Foto: Familie De Vries)

Vanochtend ging de rechtszaak tegen V. verder. Daarbij kwamen gedragsdeskundigen aan het woord, die zich de afgelopen tijd over V. hebben gebogen.

Volgens een psychiater van het PBC wist V. bij binnenkomst van de kliniek meteen al te vertellen wat hij volgens zichzelf mankeerde. En daarbij botste het met de onderzoekers. De psychiater benadrukte echter dat het behandelcentrum er geen enkel belang bij heeft om V. moedwillig in een kwaad daglicht te stellen.

Geheugenverlies

V. zegt onder meer grote problemen te hebben met zijn geheugen - onder meer bepaalde details rond de moord - maar het PBC heeft geen enkele indicatie dat V. inderdaad aan geheugenverlies lijdt.

Of de onderzoekers dan twijfels hebben of V. zich inderdaad niets meer over het doodsteken van Chantal kan herinneren, vraagt de rechter? "Ik heb forse vraagtekens", aldus de psychiater.

De rechtbank wil dan ook weten in hoeverre V. op die manier wellicht probeert er een door hem gewenste straf uit te slepen. De PBC-onderzoekers zeggen dit niet uit te sluiten.

Volgens V.'s advocaat John Keupink kan zijn cliënt niet verklaren wat hij heeft gedaan en wil hij daarom een tbs-behandeling. Maar juist vanwege V.'s halsstarrige opstelling kunnen de onderzoekers niet zeggen of zo'n behandeling zin heeft.

Psychiatrisch verleden

Volgens strafpleiter Keupink heeft zijn cliënt een verleden van jeugdpsychiatrie, instellingen, pleeggezinnen en veel medicatie. "Dan is het verwarrend als je ineens te horen krijgt dat er geen sprake is van een stoornis." Volgens het PBC is er echter wel degelijk een stoornis vastgelegd; ontstaan doordat V. in zijn jeugd psychisch is mishandeld en pedagogisch verwaarloosd.

Messen-fetisj

Op de kinderporno die op zijn computer is ontdekt, wilde V. tegenover de onderzoekers absoluut niet ingaan. En zijn enorme fascinatie voor messen viel volgens hem wel mee. "We hadden graag onderzocht hoe die fascinatie is ontstaan." Maar V. bagatelliseerde die. Waarop hij de psychiaters in geuren en kleuren vertelde over bepaalde messen die volgens V. eigenlijk niet zoveel voorstelden, maar die de PBC-onderzoekers toch behoorlijk indrukwekkend vonden.

Seksuele obsessie

Ook kwam tijdens de zitting van vanochtend V.'s seksuele problematiek ter sprake. Seks lijkt een obsessie voor hem. Al als 17-jarige werd hij ooit naar een seksuologe doorverwezen. Zelf zegt V. dat hij momenteel weinig behoefte meer heeft aan seks. Sinds de moord op Chantal vertrouwt hij zichzelf namelijk niet meer. Vrouwelijke begeleiders in de kliniek verklaarden zich niettemin erg onprettig te voelen in de buurt van V.

Bloedigste 'kerstmoorden'

Het Openbaar Ministerie veronderstelt dat V. Chantal heeft doodgestoken puur omdat hij wilde beleven hoe dat zou aanvoelen. Waarbij de officier van justitie eraan refereerde dat V. een jaar eerder al op zijn computer een website had bekeken met de tien bloedigste 'kerstmoorden'.

Volgens de psychiater is het lastig daar conclusies aan te verbinden: "Maar ik ben het met u eens dat het opvallend is dat een zoekactie naar kerstmoorden een jaar later wordt gevolgd door een kerstmoord..."

Behandeling

V. zelf wil graag behandeld worden, maar het PBC zegt op basis van de weinige sessies geen uitspraken te kunnen doen over V.'s toerekeningsvatbaarheid en het recidivegevaar. Vandaar dat het PBC ook niets kan zeggen of een eventuele tbs-behandeling kans van slagen maakt.

De rechtbank wilde nog wel weten of nader onderzoek meer duidelijkheid zou kunnen verschaffen over V.'s psychische gesteldheid. Maar ook als V. nu zijn medewerking zou toezeggen, hebben de deskundigen grote twijfels of dit wat uithaalt. "Ik ben daar erg sceptisch over", aldus de PBC-psychiater.

'Krijg de tering'

Zelf liet V. vanochtend eveneens weten weinig heil te zien in verder onderzoek. Hij zegt nog steeds 'het gevoel' te hebben dat het PBC hem niet serieus neemt. "Ze schreven alleen maar op wat hen goed uitkwam. Volgens het PBC zou ik geen stoornis hebben. Daarmee zouden alle hulpverleners met wie ik de afgelopen 23 jaar contact heb gehad het fout hebben gehad, terwijl het PBC het als enige goed had", sneerde hij.

Hij raakte opnieuw geïrriteerd toen officier van justitie Leusink vroeg waarom hij niet had meegewerkt aan het onderzoek: "Bekijk het!" Als de rechter informeert naar zijn reactie zegt hij: "Ik kan vanuit het niets heel kwaad worden. Ik kan overdreven somber doen, of blij. Of soms onverschillig. Dan kan ik maar beter mijn mond houden anders krijg je situaties zoals zojuist."

Maar als hij de rechters even later aanspreekt met 'je en jij' en een van hen daar wat van zegt, reageert hij met: "Die rechter kan de tering krijgen, ik zeg niets meer". De rechter verzoekt daar expliciet proces-verbaal wegens belediging van op te maken. Zijn advocaat maant V. intussen tot rust.

Turbulente zitting

Een eerdere rechtszitting tegen V. verliep destijds uiterst turbulent. Nadat de verdachte eerst volmondig bekende en een aantal details wist te vertellen, trok hij later die verklaringen ineens weer in. V. beweerde dat hij zich niets meer van die fatale nacht kon herinneren en dat zijn eerdere bekentenis en de details waren gebaseerd op gokwerk.

Chantal de Vries voor De Twee Wezen, waar ze met veel plezier werkte. (Foto: Eigen foto)

Moord opgenomen

Zoals RTV Oost in aanloop naar de vorige zitting meldde, was de moord op Chantal opgenomen door een bewakingscameraatje in een deurbel. Deze opnames werden vervolgens tijdens de zitting afgedraaid.

Toen Wim V. het aanvankelijk vertikte om terug te keren in de zittingzaal om het afdraaien van de opnames bij te wonen, werd hij door parketwachters naar binnen gesleurd en op zijn stoel gezet.

Tekst gaat verder onder foto

De speciale video-deurbel van een buurtbewoner, waarvan naderhand bleek dat er audio-opnames van de moord mee waren gemaakt. (Foto: RTV Oost / Jan Colijn)

Te zien was onder meer hoe V. Chantal minutenlang achtervolgde. Voor justitie reden hem moord ten laste te leggen. V. had gedurende die zes minuten immers volop tijd zich te bedenken, redeneert het OM. Vervolgens was - via de video-opnamen van de deurbel - Chantals laatste gil in de rechtszaal te horen .

Kinderporno

Behalve de moord op Chantal moet V. zich ook verantwoorden voor de partij van 857 afbeeldingen met kinderporno die op zijn laptop zijn ontdekt. Daarbij gaat het om kinderen van de puberleeftijd tot baby's.

De strafzaak tegen V. gaat half januari verder, dan kunnen onder meer Chantals ouders gebruik maken van hun spreekrecht.