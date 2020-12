Wout Weghorst verwijdert Instagramposts over coronavaccin na ophef

Wout Weghorst heeft zijn excuses aangeboden voor een Instagrampost over het aanstaande coronavaccin. Daarin deelde hij de tekst: "Stel je voor dat je gedwongen wordt om een vaccin te nemen voor een ziekte die zo dodelijk is dat je je eerst moet laten testen om erachter te komen of je het hebt."

Daarop kwam er een stortvloed aan negatieve reacties en kwam Weghorst met excuses bij het Duitse medium Kicker: "Het spijt me als ik mensen pijn heb gedaan of boos heb gemaakt met mijn twee Instagram-posts. Dat was nooit mijn intentie. Ik heb een hoop mensen in mijn omgeving die het coronavirus hebben gehad en weet precies wat het is en hoe gevaarlijk het kan zijn. Ik wilde gewoon laten zien dat je je hierover zo goed mogelijk moet informeren, ook over andere onderwerpen. En dat je open moet staan voor zoveel mogelijk meningen."

Posts verwijderd

"Als vader is het voor mij het belangrijkste dat mijn twee kinderen goed en veilig opgroeien. Dat betekent ook dat ik me verdiep in belangrijke onderwerpen en dan nadenk over hoe ik dit toe moet passen zodat het gunstig is voor de toekomst van mijn kinderen. Dat wilde ik duidelijk maken met mijn posts, helaas is me dat niet gelukt. Toen ik in de reacties las hoe zag dat mensen boos waren en zich aangevallen voelden, heb ik de posts verwijderd."