Raadslid Enschede schaamt zich kapot om fysieke raadsvergadering

In het voormalig Werkplein in Enschede vergadert vanavond de raad (Foto: RTVOost)

Vic van Dijk, raadslid van D66 in Enschede, schaamt zich 'kapot' voor de gemeenteraad in zijn stad. Dat komt door de fysieke raadsvergadering die vanavond gehouden wordt. Een meerderheid van de raad wilde vandaag fysiek vergaderen, maar Van Dijk vindt dat niet kunnen. Hij uit zijn frustratie op Facebook.

Het raadslid toont een foto van zichzelf in de raadszaal, waarop hij duidelijk zijn emoties toont. Hij noemt de raadsvergadering op de dag dat er een nieuwe strengere lockdown van kracht gaat in Nederland 'surrealistisch historisch': "Terwijl de minister-president het land toe zal spreken over de ernstige situatie. Terwijl onze burgemeester nog altijd herstelt van zijn coronabesmetting."

Te dichtbij

Van Dijk vindt dat door de fysieke vergadering mensen toch te dicht bij elkaar komen: "Ik zit hier op mijn stoel en probeer zo min mogelijk in de buurt te komen van mensen. Maar nog voor de vergadering geopend was, zijn al drie mensen veel te dicht bij mij in de buurt gekomen."

Digitaal vergaderen voorkomt dat mensen dit gedrag vertonen, aldus het raadslid. Hij bedankt in zijn post de griffiers, bodes en andere medewerkers van de gemeente die door het besluit van de raad om fysiek te vergaderen, volgens hem eigenlijk geen keus hebben om niet aanwezig te zijn.

Ook kritiek

Het D66-raadslid staat niet alleen in zijn kritiek, ook GroenLinks heeft kritiek. Raadslid Robin Wessels geeft tijdens de raad aan meerdere keren te hebben geprobeerd de raad om te laten zetten naar een digitale vergadering, maar dat het niet gelukt is. "We gaan bijna een maand in lockdown, ik vind het ongepast dat we hier vergaderen." Wessels vindt dat de raad hier van moet leren.

Henk Jan Meijer, plaatsvervangend burgemeester, licht in de raadsvergadering toe dat het vergaderen kan, omdat er voor gemeenteraden een uitzondering gemaakt is. "Ik kan begrijpen dat mensen die de livestream bekijken, zich afvragen of het mogelijk is. De wet staat het toe. Er is een uitzondering voor vertegenwoordigende lichamen, zoals de Tweede Kamer en gemeenteraden."

Al eerder ontstond er ophef in een gemeente over een fysieke vergadering, dat was in Twenterand. Het CDA daar weigerde deel te nemen van de vergadering.

