PEC Zwolle wil niet de verrassing van deze bekerronde worden

"Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we een uitzonderingspositie hebben gekregen en gewoon kunnen voetballen", reageert trainer John Stegeman. "Qua corona hebben we te maken met een hele rits maatregelen. We doen echt onze stinkende best om die zo goed mogelijk na te leven en ik denk dat de hele voetballerij dat doet. We nemen het virus heel serieus en maken veel extra kosten."

Afleiding van de werkelijkheid

"Het is ook een stukje vertier voor de mensen thuis, een beetje vermaak in de weekenden, waarbij je toch nog wat afleiding hebt van de werkelijkheid", beseft de coach. "Die is gewoon niet mooi en leuk op dit moment."

Staphorst

Voor PEC Zwolle gaat het bekertoernooi nu pas van start. In de vorige ronde zou het de derby tegen Staphorst spelen, maar vanwege de coronamaatregelen werden alle amateurteams uit het toernooi gehaald.

Charme weggevallen

Stegeman: "Dat vind ik heel sneu en vervelend voor de amateurclubs. Zij hebben er een heel jaar hard voor gewerkt om zich te plaatsen. En het zijn hele mooie wedstrijden als je die voor publiek kunt spelen. Elk jaar zijn er weer verrassingen, dat is ook de charme van het bekervoetbal. Dat is nu wel een beetje weggevallen. Je hebt in de tweede ronde negen clubs die vrijgeloot zijn. Dat is wel bijzonder natuurlijk, maar daar moeten we mee dealen. De KNVB is de baas en daar hebben wij ons bij neer te leggen."

Tegen Excelsior, de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie, gaat Stegeman mogelijk wat wijzigingen in de basiself doorvoeren met het oog op het drukke programma. Thomas Lam ontbreekt vanwege een schorsing, verder is iedereen fit.

Iedereen keihard nodig

"We hebben niet een hele brede selectie, maar we hebben wel iedereen keihard nodig. Zeker in dit soort weken met veel wedstrijden. Er zijn wel wat kleine pijntjes, dus daar gaan we met elkaar over in discussie of we hen moeten laten spelen met het oog op de komende wedstrijden. Maar dat is voor mij niet het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon maar één ding: winnen van Excelsior. Dáár ben ik mee bezig en wat er allemaal nog gaat komen, dat zal allemaal wel. Er zijn altijd verrassingen en wij moeten ervoor zorgen dat wij niet de verrassing zijn van deze ronde."

Live op Radio Oost

De bekerwedstrijd begint om 18.30 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.