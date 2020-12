Nog snel even shoppen voor de lockdown, maar het kerstgevoel ontbreekt wel

Drukte in de Zwolse binnenstad na uitlekken nieuws over lockdown (Foto: RTV Oost)

Het was druk in de Overijsselse binnensteden na het uitlekken van het nieuws dat Nederland de komende vier weken in lockdown gaat. Van gezellig kerstinkopen doen was geen sprake.

Nog snel even naar de winkel voor een geurtje, een trui of batterijen. Het was aanzienlijk drukker in de Overijsselse binnensteden dan op een doorsnee maandag. Na het uitlekken van het nieuws dat de winkels na vandaag enkele weken op slot gaan gingen veel mensen nog snel even (kerst)inkopen doen. "Mijn dochtertje had nog wat nodig", zegt een vrouw die nog even snel naar het centrum van Enschede trok. "Anders heb ik niets."

Geen Kerstgevoel

Voor sommige winkels stonden mensen in de rij. Nog snel een paar cadeautjes kopen. Andere jaren maken we er een gezellige middag van maar nu is er geen sprake van een kerstgevoel. "Kerstgevoel heb ik nu niet echt. Ik doe heel rustig aan. Het is toch anders dan vorig jaar."

Ook in Zwolle is het druk. Daar schrok deze vrouw wel een beetje van toen ze in het centrum van de stad kwam. Maar ze relativeert het ook. "Al die mensen zijn net zo op pad als ik hè." Ze gaat toch even snel vanwege de boodschappen die ze anders niet kan halen de komende weken. "Batterijen voor mijn horloge, dat soort kleine dingen."

Ze had niet gedacht dat het zo druk zou zijn in de stad. "Nee, maar het is zoals het is."

gekkenhuis

In de winkels is het druk. "Het is gekkenhuis", zegt een winkelier. "Dat was vanochtend al zo. Ik had het niet direct verwacht want het leek te gek voor woorden maar het bleek toch waar te zijn."

Wat hadden al die mensen te zoeken in de binnensteden, vanmiddag. Veel boodschappen kun je toch ook gewoon online doen? "Ik vind online winkelen niet zo fijn", zegt een meisje. Passen is bijvoorbeeld een probleem. "Je kunt het nu beter snel nog even halen."

Verdrietig

Een winkelier in cosmetica artikelen en parfums in Zwolle vindt het heel verdrietig maar heeft begrip voor de lockdown. "Zeker begrijp ik het, we hadden er veel eerder iets aan moeten doen, met z'n allen."

Langer open

Binnenstadmanager Aukje Grouwstra van Zwolle krijgt veel telefoontjes van winkeliers. "Mogen we langer open blijven of moeten we om 18.00 dicht, dat soort vragen. Ik hoop dat we de winkels kunnen behouden, zij zijn bepalend voor de binnenstad."