Burgemeester Snijders van Zwolle over maatregelen kabinet: "Ongekend ingrijpend"

"Ongekend ingrijpend." Zo betitelde burgemeester Peter Snijders van de gemeente Zwolle de maatregelen die premier Mark Rutte vanavond afkondigde. "Het is een bijzondere situatie voor het land, onze stad en onze gemeente", aldus de burgemeester. "Wat blijft er nog voor ons over zullen mensen denken?" Snijders haalde ook de drukte aan, vanmiddag in het centrum van Zwolle.

De burgemeester voelde voorafgaand aan een raadsvergadering sterk de behoefte om het woord te richten tot de inwoners van Zwolle die hem via een livestream konden zien. De burgemeester noemde het pakket maatregelen 'een flinke domper'. Vooral omdat iedereen natuurlijk had gehoopt dat rond de feestdagen een versoepeling van eerdere maatregelen zou volgen, waardoor mensen een vrolijk kerstfeest konden vieren.

Zeer ernstig

Vrolijker dan nu in ieder geval, realiseert de burgemeester zich heel goed. "De situatie is zeer ernstig", benadrukte hij. "Ook in Zwolle zien we het aantal besmettingen de afgelopen weken behoorlijk oplopen."

Het besluit dat het kabinet de afgelopen dagen heeft genomen was geen makkelijke, hield Snijders zijn inwoners voor. "Dat kan ik u verzekeren, want ook vandaag is daar nog veel over gesproken. Ook met de vertegenwoordigers van de verschillende regio's, onder wie ik."

Ongekend ingrijpend

Het besluit van het kabinet, een lockdown van zeker vijf weken, zal een enorme impact hebben op de Zwolse samenleving voorspelde Snijders vanavond. "Wij weten uit ervaring wat het doet met onze inwoners, onze ondernemers, kinderen, jongeren en ouderen. Het zijn ongekende ingrijpende maatregelen die nu aan het einde van het jaar, dat al zo heftig was, worden genomen."

Ook Snijders zag hoe het vanmiddag druk werd in het centrum van zijn stad. Allemaal mensen die nog snel kerstinkopen probeerden te doen voor het morgen niet meer kan. Vanaf middernacht moeten alle niet-essentiële winkels immers gesloten zijn. "Er gebeurde precies wat we niet wilden zien", zei de burgemeester verwijzend naar de drukte. "Het was te druk op de straten en in de winkels."

Wat blijft nog over?

Burgemeester Snijders kan zich voorstellen dat zijn inwoners er wat moedeloos van worden. Snijders deed dan ook een beroep op de inwoners van Zwolle om elkaar in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat ouderen niet vereenzamen nu mensen gedwongen worden zoveel mogelijk binnen te blijven. Daarnaast benadrukte Snijders dat ook de jongeren niet uit het oog verloren moeten worden. "Dat is een groep die toch al het gevoel heeft dat alle leuke dingen van ze worden afgepakt."

Gevolgen van maatregelen bekijken

Mensen die vragen hebben over de maatregelen kregen van Snijders het verzoek zich (digitaal) tot de gemeente te wenden. "We gaan de komende dagen bekijken wat de gevolgen zijn van de maatregelen voor Zwolle en haar inwoners. Waar nog ruimte is om in beperkte kring samen dingen te doen, al dan niet virtueel", gaf Snijders aan.

Hij vervolgde: "Maak een praatje met de buurvrouw die alleen is, door het raam of over de heg. Vraag of je boodschappen kan doen of een pannetje soep brengen."

Snijders is er van overtuigd dat de Zwollenaren het kunnen. "Dat hebben we dit voorjaar eerder gezien."