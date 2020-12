Topdrukte bij Overijsselse kapperszaken; deuren tot laat in de avond open voor laatste knipbeurt

Veel kappers in Overijssel hebben tot maandagavond laat overuren gedraaid. Het liep storm met klanten die nog voorafgaande aan de aangekondigde Lock down geknipt wilden worden.

Ook bij de Zwolse kapperszaak de Baron en Barones, die drie weken geleden haar deuren opende, stond de telefoon rood gloeiend. Om zoveel mogelijk klanten te helpen hebben de eigenaren Roos Stoker en Bas van Bremen alle zeilen bijgezet en de deuren extra lang open gegooid. Tot tien uur 's avonds werden zoveel mogelijk klanten geholpen.

Wachtlijst

"We hadden een hele lange wachtlijst in aanloop naar de feestdagen en hebben geprobeerd om nog zoveel mogelijk van onze vaste klanten te knippen" zegt Roos Stoker, die zich al voorafgaande aan de persconferentie van premier Rutte had neergelegd bij de sluiting van haar pas geopende kapperszaak.

"We wisten dat het eraan zat te komen. We hebben er in onze bedrijfsplannen ook wel een beetje rekening mee gehouden. In corona tijd een zaak openen is natuurlijk ook wel een risico. Natuurlijk is het jammer omdat we nog maar net open zijn maar als je kijkt naar de oplopende cijfers en de problemen in de ziekenhuizen dan moet het gewoon."

Terwijl de toespraak van premier Rutte op een computerscherm in de zaak te volgen was, had ze met mede eigenaar Bas van Bremen, nauwelijks tijd om naar het scherm te kijken. Er moest geknipt, gewassen en geverfd worden.

Raar

Hoewel de jonge Zwolse ondernemers balen van de sluiting, hebben ze wel begrip voor de maatregel. "Mijn ouders zijn arts dus daar hoor ik ook wel het een en ander van", zegt Bas van Bremen. "Ik denk dat het goed is dat we met z'n allen even op slot gaan en dat het daarna hopelijk weer beter wordt. De restaurants hier bij ons op het plein zijn al weken dicht. Het is eigenlijk best wel raar dat wij al die tijd nog open mochten blijven. Dat we nu als kapperszaken ook dicht moeten, daar heb ik uiteraard begrip voor."