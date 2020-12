Blokkades van distributiecentra door boeren voorlopig van de baan

Er komen voorlopig geen blokkades van distributiecentra door boeren. In een gezamenlijk persbericht hebben de boeren laten weten hun verantwoordelijkheid te nemen met het oog op de totale lockdown, waar Nederland sinds middernacht in zit.

'Tot nu toe hebben wij met elkaar nog niet bereikt wat we bereiken wilden', schrijven de boeren. 'Er hebben veel gesprekken en onderhandelingen plaatsgevonden over het verdienmodel van de Nederlandse agrarische ondernemers. We hebben stevige gesprekken gevoerd en de supermarkt heeft laten zien niet geheel onwelwillend te zijn. Maar tot nu toe hebben wij met elkaar nog niet bereikt wat we bereiken wilden.'

Uiterlijk 14 januari

Gistermorgen heeft een delegatie van de boeren een bezoek gebracht aan Frits van Eerd, de baas van supermarktketen Jumbo. Daar is onder meer afgesproken dat uiterlijk 14 januari een gesprek zal plaatsvinden tussen boeren en supermarkten. 'In dit gesprek zal puur en alleen gesproken worden over het verdienmodel van de Nederlandse agrarische ondernemers', aldus de boeren.

Tot die tijd dus geen blokkades of andere acties van de boeren. 'Wanneer blijkt dat er claims komen of het gesprek niet zal plaatsvinden binnen de gestelde termijn zullen we weer met zijn allen ten strijde trekken', luidt de slag om de arm die er nog wel is.