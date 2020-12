Scholen dicht: 'Op deze manier had ik dit niet zien aankomen'

Ook de basisscholen ontkomen niet aan de lockdown die sinds middernacht geldt in Nederland. Vanaf morgen moeten alle scholen overgaan op het geven van online onderwijs. Mariëlle Siebelt van basisschool De Regenboog in Enschede is met haar team voorbereid op de lockdown: "Ik begrijp de maatregel, maar het is lastig en ik had het op deze manier niet zien aankomen", vertelt de schooldirecteur.

"Het scheelt dat er ook nog twee weken kerstvakantie tussen zitten", blikt ze vooruit op de komende vijf weken waarin ook haar school op slot gaat. "Het is niet anders. We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben."

Online in overleg

Na de toespraak van premier Rutte gisteravond ging het team van De Regenboog online in overleg over de te nemen maatregelen. "Alle kinderen krijgen een Chromebook en een tablet mee. In de eerste lockdown kregen alleen de kinderen die dat nodig hebben dat mee, maar we kwamen er achter dat we veel kinderen toen niet online konden bereiken. Dus nu krijgt iedereen het mee."

Siebelt heeft de afgelopen maanden gemerkt dat het allemaal heel snel is gegaan. "Voor corona hebben we het nog nooit op deze manier gedaan. We hebben er zeker van geleerd. Vandaag komen nog enkele leerkrachten ter ondersteuning naar school en dan hopen we de kinderen vanmiddag om drie uur een goede afsluiting van 2020 mee te kunnen geven."

'Moeilijke thuissituatie'

De school blijft wel bereikbaar voor kinderen van ouders met essentiële beroepen. Volgens de Enschedese schooldirecteur waren dat in de eerste lockdown niet zoveel kinderen. "Maar we hebben ook best veel kinderen opgevangen die in een moeilijke thuissituatie zitten. Daar creëren we ook ruimte voor, want dat vind ik belangrijk."