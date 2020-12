'Carbid schieten met twee mensen, of daar nou nog zo veel aan is...'

"Volgens de regels mag je nu, na een melding, met maximaal twee mensen in het buitengebied carbid schieten. Of daar nou nog zoveel aan is, weet ik ook niet." Voorzitter Sander Schelberg van de Veiligheidsregio Twente spreekt van een nieuwe werkelijkheid nu de totale lockdown voor een periode van vijf weken is ingegaan.

Schelberg gaat vandaag met alle Twentse burgemeesters in overleg om de strategie voor de komende tijd te bepalen. "We gaan vandaag afwegen wat er nog kan. Er zijn heel wat afwegingen te maken. Het is heel belangrijk dat die uitgestelde zorg weer kan worden opgepakt. Er komen veel vragen op ons af, bijvoorbeeld of de Hema wél open mag. Het antwoord daarop is trouwens nee."

'Er moet iets gebeuren'

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente vond de aandacht die Rutte gisteren besteedde aan de achterstand in de reguliere zorg een van de belangrijkste zaken. "En de druk wordt te groot. Het hoge aantal besmettingen, de mensen op de ic's en misschien ook wel ons gedrag. Er moet iets gebeuren."

Schelberg zag het afgelopen weekend allemaal al min of meer aankomen. "Er was intensiever online contact met collega's. Dan wordt het ineens allemaal heel werkelijk, ik zou haast zeggen onwerkelijk. Ik maak me vooral ook zorgen over al die middenstanders die de winkel moeten sluiten. Over de horeca bij wie het water aan de lippen en soms zelfs al in de mond staat."

Regel is heel duidelijk

Volgens Schelberg is de regel nu heel duidelijk. "We hebben niet op elke hoek van de straat een politieman of -vrouw, of een boa. We zijn geen politiestaat. Maar wat nu nog kan is marginaal. Er kan eigenlijk niets en een heel klein beetje wel. "

Schelberg kan alleen maar hopen dat het de goede kant op gaat. "De reguliere zorg kan hopelijk weer opgepakt worden. Er komen vaccins aan. Ik hoop dat we tegen die tijd ook weer naar het licht toe gaan."